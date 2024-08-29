Умеров и Ермак поедут вымаливать оружейный карт-бланш на коврах США

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса президента страны Андрей Ермак проведут серию встреч с американскими чиновниками в Вашингтоне на этой неделе. Целью визита политиков в США является попытка склонить Белый дом к легализации ударов западным оружием вглубь российской территории, утверждает телеканал CNN.

«Они предоставят список приоритетных целей, без которых будет трудно изменить ход конфликта в пользу Украины», — цитируют журналисты слова источника.