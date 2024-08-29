Умеров и Ермак поедут вымаливать оружейный карт-бланш на коврах США
CNN: Умеров и Ермак попробуют склонить США к оружейному карт-бланшу для Украины
Глава МО Украины Рустем Умеров. Обложка © Telegram / Міністерство оборони України
Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса президента страны Андрей Ермак проведут серию встреч с американскими чиновниками в Вашингтоне на этой неделе. Целью визита политиков в США является попытка склонить Белый дом к легализации ударов западным оружием вглубь российской территории, утверждает телеканал CNN.
«Они предоставят список приоритетных целей, без которых будет трудно изменить ход конфликта в пользу Украины», — цитируют журналисты слова источника.
По данным инсайдера из числа украинских законодателей, Умеров проведёт переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином. Собеседник Ермака же пока неизвестен.
Очередную попытку добиться от партнёров оружейного карт-бланша Киев предпринял в середине августа. В ответ Пентагон лишь актуализировал запрет за использование дальнобойных американских ракет для ударов вглубь РФ. В качестве альтернативного варианта Украина решила сделать ставку на французское и британское оружие.