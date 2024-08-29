Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 02:07

Умеров и Ермак поедут вымаливать оружейный карт-бланш на коврах США

CNN: Умеров и Ермак попробуют склонить США к оружейному карт-бланшу для Украины

Глава МО Украины Рустем Умеров. Обложка © Telegram / Міністерство оборони України

Глава МО Украины Рустем Умеров. Обложка © Telegram / Міністерство оборони України

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса президента страны Андрей Ермак проведут серию встреч с американскими чиновниками в Вашингтоне на этой неделе. Целью визита политиков в США является попытка склонить Белый дом к легализации ударов западным оружием вглубь российской территории, утверждает телеканал CNN.

«Они предоставят список приоритетных целей, без которых будет трудно изменить ход конфликта в пользу Украины», — цитируют журналисты слова источника.

По данным инсайдера из числа украинских законодателей, Умеров проведёт переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином. Собеседник Ермака же пока неизвестен.

Китай категорично выступил против оружейного карт-бланша Зеленскому
Китай категорично выступил против оружейного карт-бланша Зеленскому

Очередную попытку добиться от партнёров оружейного карт-бланша Киев предпринял в середине августа. В ответ Пентагон лишь актуализировал запрет за использование дальнобойных американских ракет для ударов вглубь РФ. В качестве альтернативного варианта Украина решила сделать ставку на французское и британское оружие.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров