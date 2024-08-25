Киев хочет добиться переговоров через удары британскими ракетами вглубь России, пишут СМИ
The Guardian: Украина хочет ударить западными ракетами вглубь России
Украина хочет использовать поставленные Западом дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, пишет британская газета The Guardian. По мнению высокопоставленных представителей киевского режима, такая "демонстрационная атака" британским и французским оружием "покажет Москве, что военные базы рядом с самой столицей могут быть уязвимы".
По мнению украинских властей, это может повлиять на начало переговоров с Россией.
Ранее президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что польские танки PT-91 Twardy, поставленные ВСУ, участвуют в атаке на Курскую область. По его словам, Варшава продолжит оказывать Киеву военную поддержку и всячески содействовать вступлению Незалежной в Евросоюз и НАТО.
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