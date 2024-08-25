Киев хочет добиться переговоров через удары британскими ракетами вглубь России, пишут СМИ

Украина хочет использовать поставленные Западом дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, пишет британская газета The Guardian. По мнению высокопоставленных представителей киевского режима, такая "демонстрационная атака" британским и французским оружием "покажет Москве, что военные базы рядом с самой столицей могут быть уязвимы".

По мнению украинских властей, это может повлиять на начало переговоров с Россией.