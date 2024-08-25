СМИ раскрыли важную роль США и Британии во вторжении ВСУ в Курскую область
NYT: США и Великобритания передали ВСУ спутниковые снимки Курской области
США и Великобритания передали Украине спутниковые снимки и другую информацию о Курской области после вторжения ВСУ. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на свои источники.
Таким образом, как пишет американское издание, Вашингтон и Лондон дали возможность ВСУ отследить переброску российских подкреплений, «которые могли атаковать украинские войска или отрезать им путь вероятного отхода» на территорию Незалежной.
Тем временем ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. По последним данным, с 6 августа противник потерял в регионе более 5,5 тысячи военнослужащих, а также множество боевой техники. Генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что Вооружённые силы Украины всеми силами мешают эвакуации пленных украинских бойцов с линии фронта в Курской области.
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