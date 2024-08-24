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24 августа, 17:35

Дуда подтвердил, что польские танки участвуют в атаке ВСУ на Курскую область

Анджей Дуда. Обложка © ТАСС / ЕРА

Анджей Дуда. Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил участие танков PT-91 Twardy в нападении ВСУ на Курскую область. Об этом польский лидер заявил на праздновании Дня независимости Украины в Киеве, куда он прибыл сегодня утром.

По его словам, больше года назад Варшава в качестве военной помощи передала Киеву танки PT-91 Twardy, которые сейчас «защищают Украину на полях битвы в районе Курска». Дуда также пообещал, что Польша продолжит оказывать военную поддержку ВСУ и будет всячески содействовать вступлению Незалежной в Евросоюз и НАТО.

PT-91 Twardy ("Твёрдый") — польский боевой танк, который основан на лицензионном варианте советского Т-72М1. Первые прототипы боевой машины начали изготавливать в 1993 году. О том, что в атаке на Курскую область ВСУ используют РТ-91 Twardy ранее писал польский портал Defence24.

Поляки обучили 23 тысячи украинских военных
Поляки обучили 23 тысячи украинских военных

Российские силы продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. Согласно последним данным, с 6 августа противник потерял в регионе более 5,5 тысячи военнослужащих. Ранее генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооружённые силы Украины всеми силами мешают эвакуации пленных украинских бойцов с линии фронта в Курской области. По его словам, взятие пленных – лишь половина задачи, а их вывод в безопасную зону осложняется постоянными обстрелами со стороны ВСУ, стремящихся предотвратить их эвакуацию.

Наталья Демьянова
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