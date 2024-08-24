Дуда подтвердил, что польские танки участвуют в атаке ВСУ на Курскую область
Анджей Дуда. Обложка © ТАСС / ЕРА
Президент Польши Анджей Дуда подтвердил участие танков PT-91 Twardy в нападении ВСУ на Курскую область. Об этом польский лидер заявил на праздновании Дня независимости Украины в Киеве, куда он прибыл сегодня утром.
По его словам, больше года назад Варшава в качестве военной помощи передала Киеву танки PT-91 Twardy, которые сейчас «защищают Украину на полях битвы в районе Курска». Дуда также пообещал, что Польша продолжит оказывать военную поддержку ВСУ и будет всячески содействовать вступлению Незалежной в Евросоюз и НАТО.
PT-91 Twardy ("Твёрдый") — польский боевой танк, который основан на лицензионном варианте советского Т-72М1. Первые прототипы боевой машины начали изготавливать в 1993 году. О том, что в атаке на Курскую область ВСУ используют РТ-91 Twardy ранее писал польский портал Defence24.
Российские силы продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. Согласно последним данным, с 6 августа противник потерял в регионе более 5,5 тысячи военнослужащих. Ранее генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооружённые силы Украины всеми силами мешают эвакуации пленных украинских бойцов с линии фронта в Курской области. По его словам, взятие пленных – лишь половина задачи, а их вывод в безопасную зону осложняется постоянными обстрелами со стороны ВСУ, стремящихся предотвратить их эвакуацию.