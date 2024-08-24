Дуда подтвердил, что польские танки участвуют в атаке ВСУ на Курскую область

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил участие танков PT-91 Twardy в нападении ВСУ на Курскую область. Об этом польский лидер заявил на праздновании Дня независимости Украины в Киеве, куда он прибыл сегодня утром.

По его словам, больше года назад Варшава в качестве военной помощи передала Киеву танки PT-91 Twardy, которые сейчас «защищают Украину на полях битвы в районе Курска». Дуда также пообещал, что Польша продолжит оказывать военную поддержку ВСУ и будет всячески содействовать вступлению Незалежной в Евросоюз и НАТО.

PT-91 Twardy ("Твёрдый") — польский боевой танк, который основан на лицензионном варианте советского Т-72М1. Первые прототипы боевой машины начали изготавливать в 1993 году. О том, что в атаке на Курскую область ВСУ используют РТ-91 Twardy ранее писал польский портал Defence24.