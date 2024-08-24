Дуда прибыл на Украину, чтобы поучаствовать в праздновании Дня независимости

Президент Польши Анджей Дуда прибыл на Украину с необъявленным визитом, сообщили в канцелярии главы государства. Ожидается ли личная встреча с Владимиром Зеленским, не указывается.

«Он будет принимать участие в торжественных мероприятиях 33-й годовщины независимости Украины», — говорится в сообщении.