Дуда прибыл на Украину, чтобы поучаствовать в праздновании Дня независимости
Анджей Дуда. Обложка © ТАСС / EPA / RADEK PIETRUSZKA
Президент Польши Анджей Дуда прибыл на Украину с необъявленным визитом, сообщили в канцелярии главы государства. Ожидается ли личная встреча с Владимиром Зеленским, не указывается.
«Он будет принимать участие в торжественных мероприятиях 33-й годовщины независимости Украины», — говорится в сообщении.
Ранее Украину посетил Нарендра Моди. Во время переговоров с Владимиром Зеленским премьер-министр Индии заявил, что достичь мира получится только путём диалога и дипломатии, отметив, что готов лично внести вклад в урегулирование конфликта. Причём боевые действия стали главной темой общения политиков.