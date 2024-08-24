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24 августа, 07:17

Дуда прибыл на Украину, чтобы поучаствовать в праздновании Дня независимости

Анджей Дуда. Обложка © ТАСС / EPA / RADEK PIETRUSZKA

Анджей Дуда. Обложка © ТАСС / EPA / RADEK PIETRUSZKA

Президент Польши Анджей Дуда прибыл на Украину с необъявленным визитом, сообщили в канцелярии главы государства. Ожидается ли личная встреча с Владимиром Зеленским, не указывается.

«Он будет принимать участие в торжественных мероприятиях 33-й годовщины независимости Украины», — говорится в сообщении.

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Ранее Украину посетил Нарендра Моди. Во время переговоров с Владимиром Зеленским премьер-министр Индии заявил, что достичь мира получится только путём диалога и дипломатии, отметив, что готов лично внести вклад в урегулирование конфликта. Причём боевые действия стали главной темой общения политиков.

Матвей Константинов
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