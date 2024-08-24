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24 августа, 15:52

Поляки обучили 23 тысячи украинских военных

Дуда: В Польше проведено обучение 23 тысяч военнослужащих ВСУ

В Польше завершилась подготовка 23 тысяч военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент республики Анджей Дуда в Киеве.

«Мы обучили уже 23 тысячи [украинских — прим. Life.ru] военных и силовиков», — завил польский лидер на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

Он также отметил, что Варшава не прекратит поддержку Киева и будет всячески содействовать вступлению Украины в ЕС и НАТО.

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Ранее Life.ru сообщал, что из-за нехватки военных украинскому командованию нередко приходится бросать на линию соприкосновения операторов дронов. Положение бойцов Незалежной в целом плачевное на всех направлениях. Одна лишь опрометчивая атака на Курскую область стоила украинцам более 5500 военнослужащих, 71 танк, 30 БМП, 57 БТР, 372 боевых бронированных машины, 36 артиллерийских орудий, и это ещё не весь список. Тяжело приходится ВСУ и на Красноармейском направлении, где российские бойцы зажали противника в полукольцо.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Мария Любицкая
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