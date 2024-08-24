Поляки обучили 23 тысячи украинских военных

В Польше завершилась подготовка 23 тысяч военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент республики Анджей Дуда в Киеве.

«Мы обучили уже 23 тысячи [украинских — прим. Life.ru] военных и силовиков», — завил польский лидер на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.