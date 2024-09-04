Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 14:15

Российские «грачи» сожгли живую силу и технику ВСУ под Курском

МО РФ: Российские Су-25 ударили по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Российские Су-25 нанесли удар авиационными ракетами по живой силе и технике ВСУ в приграничье Курской области. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Минобороны России в телеграм-канале.

Работа штурмовика Су-25 в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Грачи» продолжают выбивать противника из приграничных районов Курской области. Экипажи Су-25 нанесли удар авиационными ракетами по живой силе и военной технике ВСУ», — отметили в ведомстве.

После применения авиационных средств поражения экипажи Су-25 выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. В результате были уничтожены специальная техника и живая сила противника.

Две авиабомбы и дрон ВСУ сбиты в Курской области
Две авиабомбы и дрон ВСУ сбиты в Курской области

Напомним, за минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области до 450 военнослужащих. Также уничтожены 17 единиц бронетехники, в том числе танк.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров