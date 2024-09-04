Российские «грачи» сожгли живую силу и технику ВСУ под Курском
МО РФ: Российские Су-25 ударили по живой силе и технике ВСУ в Курской области
Российские Су-25 нанесли удар авиационными ракетами по живой силе и технике ВСУ в приграничье Курской области. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Минобороны России в телеграм-канале.
Работа штурмовика Су-25 в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«Грачи» продолжают выбивать противника из приграничных районов Курской области. Экипажи Су-25 нанесли удар авиационными ракетами по живой силе и военной технике ВСУ», — отметили в ведомстве.
После применения авиационных средств поражения экипажи Су-25 выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. В результате были уничтожены специальная техника и живая сила противника.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области до 450 военнослужащих. Также уничтожены 17 единиц бронетехники, в том числе танк.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России