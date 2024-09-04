Российские «грачи» сожгли живую силу и технику ВСУ под Курском

Российские Су-25 нанесли удар авиационными ракетами по живой силе и технике ВСУ в приграничье Курской области. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Минобороны России в телеграм-канале.

Работа штурмовика Су-25 в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Грачи» продолжают выбивать противника из приграничных районов Курской области. Экипажи Су-25 нанесли удар авиационными ракетами по живой силе и военной технике ВСУ», — отметили в ведомстве.

После применения авиационных средств поражения экипажи Су-25 выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. В результате были уничтожены специальная техника и живая сила противника.