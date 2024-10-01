Украинские войска находятся в критической ситуации в районе Покровска (Красноармейска) из-за потери доступа к железнодорожной инфраструктуре. Такое заявление сделал в ходе интервью на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По словам Джонсона, ранее ВСУ могли использовать железные дороги для доставки основных грузов, но теперь этот маршрут для них закрыт, что значительно усложняет снабжение.

Он отметил, что украинская армия не сможет выдержать долгосрочные логистические трудности в этом регионе, что приведёт к серьёзным последствиям и, возможно, краху линии обороны на этом участке фронта.

«У них (ВСУ — Прим. Life.ru) не будет еды и боеприпасов. Они не смогут продолжать пополнять свои запасы, когда столкнутся с российскими подразделениями. <…> Никто не сможет представить «солнечный» сценарий, по которому случится чудо и ВСУ отобьют российские войска назад. Этого не произойдёт», — заявил Джонсон.