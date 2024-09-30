«Украина истекает кровью»: В Британии заговорили о победе России в гигантской битве за Донбасс
Эксперт Меркурис: Армия России побеждает в гигантском сражении за Донбасс
Российские военные побеждают в битве за Донбасс на основных направлениях фронта. Такое заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис.
«Я много раз говорил, что бои во всех этих районах [Донбасса] нужно понимать как бои, которые происходят в ходе одного гигантского сражения. Это разные места, разные локации, за которые идут бои, но в конечном итоге, когда эта битва закончится, мы признаем её как одну большую битву, в которой российские войска обладают подавляющим преимуществом», — пояснил аналитик на своём YouTube-канале.
Меркурис уточнил, что российские войска одерживают вверх на Покровском и Торецком направлениях. Также эксперт акцентировал внимание на ситуацию в районе Курахово и Угледара в ДНР. По его словам, система обороны украинских войск фактически развалилась, а их средства ПВО практически вышли из строя.
На Западе понимают, что ВСУ терпят поражение в этой битве, а Украина, по словам Меркуриса, «истекает кровью». При этом союзники Киева фактически ничего не могут сделать, чтобы как-то изменить ситуацию.
А ранее Александр Меркурис заявил, что на Западе включили обратный отсчёт до освобождения ВС РФ Угледара в ДНР. По словам эксперта, сопротивление украинских войск может рухнуть в ближайшие часы. На днях стало известно, что ВСУ окончательно блокированы в районе этого населённого пункта. А накануне в украинской армии признали фактическое окружение в Угледаре.
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