«Противник надорвался»: Названы ключевые факторы успеха Армии России в Донбассе
Военкор Стешин: Успех ВС РФ в Донбассе связан со множеством факторов
Успех ВС России в Донбассе связан со множеством факторов, среди них — дезорганизация ВСУ и «раздёргивание» резервов противника. Об этом рассказал военкор газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин. Журналист побывал у бойцов 5-й отдельной мотострелковой бригады, которые освобождали Красногоровку и Острое.
«За счёт чего двигается Донецкий фронт? Факторов множество, но ни один не является решающим. Противник надорвался, раздёргал резервы, перебрасывая их по фронтам — в Курскую область, под Угледар, в Селидово. Факт. Качество вэсэушников, ангажированных прямо на улице, крайне низкое», — пишет Стешин в статье для kp.ru.
По мнению военкора, ещё одним фактором успеха наступления российских войск стало грамотное планирование и использование тактики неожиданности. Все эти вышеперечисленные аспекты, считает Стешин, играют важную роль в достижении целей спецоперации (СВО).
Ранее сегодня стало известно о том, что ВС РФ освободили посёлок Нелеповка в ДНР. Как сообщили в Минобороны, эта заслуга принадлежит бойцам группировки войск «Центр». А накануне, 29 сентября, наши бойцы взяли под контроль село Макеевка в ДНР.
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