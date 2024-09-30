Успех ВС России в Донбассе связан со множеством факторов, среди них — дезорганизация ВСУ и «раздёргивание» резервов противника. Об этом рассказал военкор газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин. Журналист побывал у бойцов 5-й отдельной мотострелковой бригады, которые освобождали Красногоровку и Острое.

«За счёт чего двигается Донецкий фронт? Факторов множество, но ни один не является решающим. Противник надорвался, раздёргал резервы, перебрасывая их по фронтам — в Курскую область, под Угледар, в Селидово. Факт. Качество вэсэушников, ангажированных прямо на улице, крайне низкое», — пишет Стешин в статье для kp.ru.

По мнению военкора, ещё одним фактором успеха наступления российских войск стало грамотное планирование и использование тактики неожиданности. Все эти вышеперечисленные аспекты, считает Стешин, играют важную роль в достижении целей спецоперации (СВО).