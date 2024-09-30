Армия России лишила ВСУ важного логистического узла в ДНР

Российская Армия в ходе выполнения боевых задач спецоперации (СВО) лишила ВСУ важного логистического узла. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах, ВС РФ удалось перерезать трассу Селидово — Курахово, расположенную на территории Донецкой Народной Республики.

Кроме того, по его словам, наши бойцы взяли под огневой контроль железнодорожную ветку в районе посёлка Цукурино, который находится между этими населёнными пунктами. В настоящий момент у противника остаются только грунтовые дороги, однако по ним регулярно наносят удар ВС РФ.