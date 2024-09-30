Армия России лишила ВСУ важного логистического узла в ДНР
ТАСС: Российские военные перерезали трассу Селидово — Курахово в ДНР
Российская Армия в ходе выполнения боевых задач спецоперации (СВО) лишила ВСУ важного логистического узла. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах, ВС РФ удалось перерезать трассу Селидово — Курахово, расположенную на территории Донецкой Народной Республики.
«Трасса, ведущая из Селидово в Курахово, перерезана», — сказал собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, наши бойцы взяли под огневой контроль железнодорожную ветку в районе посёлка Цукурино, который находится между этими населёнными пунктами. В настоящий момент у противника остаются только грунтовые дороги, однако по ним регулярно наносят удар ВС РФ.
Ранее стало известно, что ВС РФ освободили посёлок Нелеповка в ДНР. Как сообщили в Минобороны, эта заслуга принадлежит бойцам группировки войск «Центр». А до этого в Минобороны подтвердили освобождение ещё одного населённого пункта, расположенного на территории республики.
ТАСС / Алексей Коновалов