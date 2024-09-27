Белоусов поздравил мотострелков с освобождением Украинска и Лесовки в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде ВС РФ по случаю освобождения населённых пунктов Украинск и Лесовка в ДНР. В письме глава МО отметил весомый вклад командования и личного состава формирования в успешное продвижение войск на запад, а также поблагодарил военнослужащих за верность долгу и присяге.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперёд на Красноармейском направлении, уничтожаете противника и занимаете более выгодные рубежи, приближая нашу победу», — гласит выдержка из телеграммы.