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26 сентября, 21:58

Белоусов поздравил мотострелков с освобождением Украинска и Лесовки в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде ВС РФ по случаю освобождения населённых пунктов Украинск и Лесовка в ДНР. В письме глава МО отметил весомый вклад командования и личного состава формирования в успешное продвижение войск на запад, а также поблагодарил военнослужащих за верность долгу и присяге.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперёд на Красноармейском направлении, уничтожаете противника и занимаете более выгодные рубежи, приближая нашу победу», — гласит выдержка из телеграммы.

Белоусов подчеркнул, что солдаты действуют на одном из самых сложных направлений. Бойцы бригады проявляют непоколебимую храбрость и отвагу, освобождая донецкую землю от нацистов. За совершённые подвиги более двух тысяч военнослужащих формирования отмечены государственными наградами.

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Украинск окончательно перешёл под контроль Вооружённых сил России 26 сентября. Город обороняли сразу несколько мехбригад ВСУ, которые были вынуждены отступить с тяжёлыми потерями. А днём ранее в МО отчитались об освобождении населённых пунктов Острое и Григоровка.

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Илья Пушкарев
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