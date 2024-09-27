Белоусов поздравил мотострелков с освобождением Украинска и Лесовки в ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде ВС РФ по случаю освобождения населённых пунктов Украинск и Лесовка в ДНР. В письме глава МО отметил весомый вклад командования и личного состава формирования в успешное продвижение войск на запад, а также поблагодарил военнослужащих за верность долгу и присяге.
«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперёд на Красноармейском направлении, уничтожаете противника и занимаете более выгодные рубежи, приближая нашу победу», — гласит выдержка из телеграммы.
Белоусов подчеркнул, что солдаты действуют на одном из самых сложных направлений. Бойцы бригады проявляют непоколебимую храбрость и отвагу, освобождая донецкую землю от нацистов. За совершённые подвиги более двух тысяч военнослужащих формирования отмечены государственными наградами.
Украинск окончательно перешёл под контроль Вооружённых сил России 26 сентября. Город обороняли сразу несколько мехбригад ВСУ, которые были вынуждены отступить с тяжёлыми потерями. А днём ранее в МО отчитались об освобождении населённых пунктов Острое и Григоровка.
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