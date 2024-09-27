Сводки СВО: «Кинжальная» зачистка аэродрома Староконстантинов с F-16, разгром ВСУ под Курском, куда долетят бомбы JSOW, ситуация 27 сентября Удары «Гераней» со связью Starlink в зоне СВО стали высокоточными, в США заговорили о фосфорных снарядах для россиян, ВС РФ начали тотальную охоту на F-16 противника — подробности на Life.ru 26 сентября, 21:07 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Донецкая Народная Республика, 27 сентября

В Донецкой Народной Республике подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. Боевики ВСУ в Угледаре находятся в оперативном окружении. По данным «Иди и смотри», все дороги, идущие из населённого пункта, простреливаются. Враг уже не сможет его безопасно покинуть. Бои идут в городской застройке.

Спецназ группировки «Восток» испытывает термитную смесь на позициях противника к северо-востоку от Угледара. Видео © Telegram / Colonelcassad

Посадки противника к северо-востоку от Угледара выжигаются БПЛА с термитной смесью — российские части постепенно продвигаются. Расходятся кадры с новыми пленными солдатами ВСУ с направления и массированными ударами по городской застройке. Взятие Угледара имеет стратегическое значение. Это один из важнейших логистических узлов для всего Южно-Донецкого направления. Кроме того, группировка войск «Центр» освободила населённый пункт Украинск в ДНР. Эту информацию официально подтвердили в российском Минобороны.

Курская область, 27 сентября

В Курской области Армия России продолжает громить группировки противника. Отражена контратака в направлении населённого пункта Обуховка. Три попытки ВСУ прорваться через госграницу в направлении населённых пунктов Новый Путь и Медвежье закончились провалом. Как сообщили в российском оборонном ведомстве, всего за сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия и 11 автомобилей.

Удар по F-16 на аэродроме Староконстантинов

В Хмельницкой области российские войска нанесли очередной удар по аэродрому Староконстантинов. Применены были четыре ракеты «Кинжал». Объект является одним из основных мест базирования переданных американских истребителей F-16. Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в своём телеграм-канале сделал вывод о поражении как минимум двух натовских истребителей.

В районе Купянска уничтожен пункт временной дислокации личного состава 14-й механизированной бригады ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

О реальной результативности налёта можно будет судить после появления спутниковых снимков и иных свидетельств. Как сообщает «Военный обозреватель», в одной из социальных сетей появилась информация о гибели кадрового военнослужащего ВВС США в результате российского удара по аэродрому ВСУ. Ряд пабликов сообщает, что «кинжальная» зачистка пробила бетонные укрытия этих самолётов.

Какое новое оружие получит Украина

Белый дом планирует расширить программу обучения украинских пилотов на F-16. По поручению президента США Байдена в 2025 году подготовят ещё 18 человек. Кроме того, как следует из заявления американской администрации, Пентагон передаст Киеву дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты для неё, а также управляемые боеприпасы JSOW. Это тактические планирующие управляемые авиабомбы, которые запускаются в том числе с F-16. Их Украина получит впервые.

Существуют разные модификации с дальностью поражения до 130 км при пуске с большой высоты. Основные характеристики и принцип действия AGM-154 JSOW таковы. Дальность полёта: от 22 до 120 километров в зависимости от модификации и условий полёта. Точность: обеспечивается системой инерциальной навигации, спутниковой навигацией и в некоторых модификациях лазерным наведением. Боевая часть базового варианта AGM-154A состоит почти из 150 суббоеприпасов. Бомба может нести различные типы боевых частей, включая осколочно-фугасные, термобарические и кассетные.

Принцип действия: бомба сбрасывается с самолёта и планирует к цели, корректируя свой курс по мере необходимости. Снаряды предназначены для поражения командных пунктов, узлов связи, уничтожения бронированной техники и артиллерийских систем. Однако есть одно но. Чтобы бомба спланировала как можно дальше, её должны сбрасывать с большой высоты. Но у ВВС Украины нет возможности применять высотный полёт из-за российских дальнобойных ЗРК и преимущества в истребителях.

Теоретически эти дальнобойные авиабомбы могут долететь до Белгорода и Курска. Но для поражения целей в тылу самолёту-носителю придётся идти непосредственно над линией боевого соприкосновения, что для ВСУ чересчур опасно.

Фосфор ВСУ для обстрелов России

Вброс, что Минобороны США приготовило новый сюрприз для обстрелов регионов России — фосфор, пока выглядит как стресс-тест и замер реакции России. Телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников сообщил о рекомендациях Пентагона предоставить Киеву боеприпасы с белым фосфором. Такие боеприпасы не являются незаконными и не классифицируются как химическое оружие в соответствии с Конвенцией о химическом оружии. Но международное право требует не использовать его в районах с гражданскими. США готовят новый виток эскалации.

Новые высокоточные «Герани»

Операторы дронов 132-й бригады обнаружили подбитую и застрявшую БМП М2 «Брэдли» украинских боевиков, которую личный состав противника пытался вытащить с помощью тягача. Видео © Telegram / Colonelcassad

В ходе выполнения задач СВО российские военнослужащие усовершенствовали БПЛА «Герань». Об этом сообщает издание «Силовой блок». Факт подтверждают и СМИ противника. На наши беспилотники установили спутниковую связь Starlink от SpaceX. Такая система позволяет поддерживать обратную связь с дроном, передавать информацию и изменять его маршрут на любом расстоянии. Это превращает «Герани» в высокоточные барражирующие боеприпасы, способные не только поражать цели на большом удалении, но и корректировать свои удары по движущимся объектам.

Авторы Игорь Патрин