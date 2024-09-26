Байден передаёт ВСУ авиабомбы дальнего действия, наплевав на предостережение Путина
Байден объявил о решении передать Украине авиабомбы JSOW для дальних ударов
Авиабомбы. Обложка © Wikipedia / MSgt Michael Ammons (US Air Force)
Американские власти решили отправить на Украину планирующие управляемые авиамбомбы JSOW, чтобы ВСУ могли наносить удары по России на дальние расстояния. Об этом сообщил президент США Джо Байден, слова которого приводятся на сайте Белого дома.
«Чтобы усилить возможности Украины в сфере нанесения дальних ударов, я решил предоставить Украине боеприпасы дальнего действия Joint Standoff Weapon (JSOW)», — указано в заявлении.
Также Байден поручил Пентагону максимально расширить обучение украинских пилотов для управления американскими истребителями F-16, в том числе подготовив ещё 18 лётчиков в 2025 году. И, наконец, президент Штатов распорядился, чтобы Минобороны страны передало Киеву дополнительную батарею Patriot и ракеты к ней для усиления украинской системы ПВО.
Напомним, что ВСУ требуют снять запрет на удары западным оружием вглубь РФ с начала сентября. Американские власти хоть и заявляют, что не поддерживают подобную инициативу, однако не отрицают снятие запрета в будущем. Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что разрешение Киеву использовать западное оружие для ударов вглубь России будет означать прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине. После чего в Белом доме заверили, что не ведут речь о полном снятии запрета.