Байден передаёт ВСУ авиабомбы дальнего действия, наплевав на предостережение Путина

Американские власти решили отправить на Украину планирующие управляемые авиамбомбы JSOW, чтобы ВСУ могли наносить удары по России на дальние расстояния. Об этом сообщил президент США Джо Байден, слова которого приводятся на сайте Белого дома.

Также Байден поручил Пентагону максимально расширить обучение украинских пилотов для управления американскими истребителями F-16, в том числе подготовив ещё 18 лётчиков в 2025 году. И, наконец, президент Штатов распорядился, чтобы Минобороны страны передало Киеву дополнительную батарею Patriot и ракеты к ней для усиления украинской системы ПВО.