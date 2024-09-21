Зеленский: Ни США, ни Британия не дали разрешения на удары вглубь России

«Ни Америка, ни Великобритания не давали нам разрешение на использование этого оружия на территории России, по любым целям, на любое расстояние. Мы не применяли дальнобойное оружие на территории Российской Федерации», — утверждает глава киевского режима.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готовит план, который положит начало и станет основной для будущих мирных переговоров с Россией в любом формате. При этом три пункта уже готовы, но о чём они, киевский лидер не уточнил. Также он добавил, что встречи в онлайн-режиме с российской стороной уже проводились, и ещё несколько запланированы, причём часть из них пройдут вживую. Деталей встречи он тоже не сообщил.