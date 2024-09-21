Зеленский объявил о подготовке переговоров с Россией

Украина разрабатывает план, который будет «стартом и фундаментом» для грядущих мирных переговоров с Россией в любом формате. Об этом журналистам сообщил Владимир Зеленский.

По его словам, Киев определился уже с тремя пунктами. Какими именно — не сообщил. Зеленский заявил, что по этой теме уже проходили встречи в онлайн формате. Планируется встретиться ещё несколько раз, в том числе вживую. Когда это было и кто там присутствовал, он тоже не сказал.