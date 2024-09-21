Зеленский объявил о подготовке переговоров с Россией
Украина разрабатывает план, который будет «стартом и фундаментом» для грядущих мирных переговоров с Россией в любом формате. Об этом журналистам сообщил Владимир Зеленский.
По его словам, Киев определился уже с тремя пунктами. Какими именно — не сообщил. Зеленский заявил, что по этой теме уже проходили встречи в онлайн формате. Планируется встретиться ещё несколько раз, в том числе вживую. Когда это было и кто там присутствовал, он тоже не сказал.
Позднее пресс-секретарь украинского политика Сергей Никифоров прояснил, что загадочный Зеленский имел в виду на самом деле. Оказалось, что те самые встречи проводились с союзниками Украины, которые поддерживают украинскую «формулу мира», а с российскими представителями никто не контактировал, сообщил УНИАН.
«Формула мира» Зеленского потерпела полное фиаско на предыдущем «саммите мира», но он по-прежнему в неё верит продолжает всячески проталкивать в повестку. Наряду с ней он постоянно говорит о некоем «плане победы», который вскоре будет представлен президенту США Джо Байдену, к которому лидер киевского режима направится с ней уже через неделю.
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