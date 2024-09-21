Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 12:35

Зеленский объявил о подготовке переговоров с Россией

Украина разрабатывает план, который будет «стартом и фундаментом» для грядущих мирных переговоров с Россией в любом формате. Об этом журналистам сообщил Владимир Зеленский.

По его словам, Киев определился уже с тремя пунктами. Какими именно — не сообщил. Зеленский заявил, что по этой теме уже проходили встречи в онлайн формате. Планируется встретиться ещё несколько раз, в том числе вживую. Когда это было и кто там присутствовал, он тоже не сказал.

Позднее пресс-секретарь украинского политика Сергей Никифоров прояснил, что загадочный Зеленский имел в виду на самом деле. Оказалось, что те самые встречи проводились с союзниками Украины, которые поддерживают украинскую «формулу мира», а с российскими представителями никто не контактировал, сообщил УНИАН.

Зеленский потребовал от Байдена «важных решений», пока он всё ещё президент США
Зеленский потребовал от Байдена «важных решений», пока он всё ещё президент США

«Формула мира» Зеленского потерпела полное фиаско на предыдущем «саммите мира», но он по-прежнему в неё верит продолжает всячески проталкивать в повестку. Наряду с ней он постоянно говорит о некоем «плане победы», который вскоре будет представлен президенту США Джо Байдену, к которому лидер киевского режима направится с ней уже через неделю.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Озеров
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров