Зеленский потребовал от Байдена «важных решений», пока он всё ещё президент США
Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена принять «важные решения» для поддержки Киева, пока тот ещё руководит Штатами. Согласно агентству «Интерфакс-Украина», такое заявление экс-юморист сделал во время разговора с иностранными журналистами.
Зеленский выразил уверенность, что Байден способен усилить Украину. Он считает, будто для этого американский политик должен воспользоваться имеющимися у него ресурсами, чтобы Незалежная окрепла и «защитила» свою независимость, пока лидер Штатов не покинул своё кресло.
«Я считаю, это все же историческая миссия, по крайней мере в ракурсе Украины. Потому что у него есть своя жизнь и своя политическая карьера. Я не знаю, что для него самое главное. Я говорю только с точки зрения этой войны», — утверждает Зеленский.
Также он сказал, что в прошлом имел «очень непростые и интересные диалоги с Байденом». По словам Зеленского, после таких разговоров он менял своё мнение относительно некоторых вопросов.
Интересно, останется ли риторика Владимира Зеленского такой же острой, когда он лично посетит в Штаты, чтобы поговорить с Байденом и вице-президентом страны Камалой Харрис о поставках оружия для украинской армии? О том, что лидер киевского режима вскоре совершит такую поездку, стало известно на днях. Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп уже подтвердил, что встретится с Зеленским на будущей неделе. Во время поездки тот планирует показать американскому истеблишменту и главам стран G7 «дорожную карту» своего «мирного плана», который предусматривает активное участие Запада, а также, по словам Зеленского, «гарантирует прекращение огня и позволит начать переговоры с РФ». Вчера стало известно, что встреча киевского лидера с Байденом пройдёт в Вашингтоне 26 сентября, с Камалой Харрис Зеленский увидится отдельно.
ТАСС / AP / Matt Rourke