Зеленский потребовал от Байдена «важных решений», пока он всё ещё президент США

Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена принять «важные решения» для поддержки Киева, пока тот ещё руководит Штатами. Согласно агентству «Интерфакс-Украина», такое заявление экс-юморист сделал во время разговора с иностранными журналистами.

Зеленский выразил уверенность, что Байден способен усилить Украину. Он считает, будто для этого американский политик должен воспользоваться имеющимися у него ресурсами, чтобы Незалежная окрепла и «защитила» свою независимость, пока лидер Штатов не покинул своё кресло.

«Я считаю, это все же историческая миссия, по крайней мере в ракурсе Украины. Потому что у него есть своя жизнь и своя политическая карьера. Я не знаю, что для него самое главное. Я говорю только с точки зрения этой войны», — утверждает Зеленский.