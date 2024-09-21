Байдену до визита Зеленского выдали самые фантастические пункты из его «плана победы»
Bloomberg: План «победы» Зеленского содержит пункты о вступлении в НАТО и ЕС
«План победы» Украины над Россией, с которым Владимир Зеленский хочет ознакомить президента США Джо Байдена, содержит положения о включении Незалежной в НАТО и ЕС. Самые фантастические пункты из документа выведал Bloomberg.
«Зеленский будет добиваться от Байдена официального приглашения вступить в НАТО и обязательств по постоянным поставкам современного оружия в рамках «плана победы», призванного положить конец конфликту с Россией», — сказано в тексте.
Авторы указали, что в плане Зеленского будет выделено отдельное место для описания «чёткого пути» страны к членству в Евросоюзе и прочих договорённостей о вливании денег и оружия в Украину. Представлено американскому лидеру сие творение будет 26 сентября.
Ранее пресс-служба Белого дома заявила, что Байден встретится с Зеленским 26 сентября в Вашингтоне. Сам украинский политик, ранее делавший заявления о необходимости скорейшего заключения мира, теперь вдруг сообразил некий «план победы», который, по его словам, уже полностью готов. Поэтому непонятно, что именно Зеленский считает «победой» для страны, однако Кеннеди-младший уверен, что лидер киевского режима собирается втянуть в конфликт НАТО, поскольку только при таком раскладе у него появятся гипотетические шансы против России.
ТАСС / Efrem Lukatsky