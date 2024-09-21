«План победы» Украины над Россией, с которым Владимир Зеленский хочет ознакомить президента США Джо Байдена, содержит положения о включении Незалежной в НАТО и ЕС. Самые фантастические пункты из документа выведал Bloomberg.

«Зеленский будет добиваться от Байдена официального приглашения вступить в НАТО и обязательств по постоянным поставкам современного оружия в рамках «плана победы», призванного положить конец конфликту с Россией», — сказано в тексте.