В Киеве обсуждают вероятность государственного переворота, если Владимир Зеленский откажется провести выборы после возможного мирного соглашения с Россией. Это мнение высказал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своём телеграм-канале.

«Переворот возможен только в том случае, если Зеленский, который сделал всё вопреки интересам Украины, останется у власти без выборов. Этого точно никто не потерпит», — считает депутат.

Он также добавил, что украинцы могут поддержать мирное соглашение с Москвой, даже если это приведёт к потере некоторых территорий. В его глазах, выборы и мирное урегулирование — это шанс на спасение для страны.