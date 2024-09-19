На Украине предсказали переворот из-за отказа Зеленского от выборов
Дубинский: В Киеве обсуждают переворот из-за отказа Зеленского от выборов
В Киеве обсуждают вероятность государственного переворота, если Владимир Зеленский откажется провести выборы после возможного мирного соглашения с Россией. Это мнение высказал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своём телеграм-канале.
«Переворот возможен только в том случае, если Зеленский, который сделал всё вопреки интересам Украины, останется у власти без выборов. Этого точно никто не потерпит», — считает депутат.
Он также добавил, что украинцы могут поддержать мирное соглашение с Москвой, даже если это приведёт к потере некоторых территорий. В его глазах, выборы и мирное урегулирование — это шанс на спасение для страны.
Ранее Владимир Зеленский заявил о полной готовности очередного «плана победы» Украины, однако не уточнил, как именно он будет реализован. В своём видеообращении глава киевского режима сообщил, что все ключевые моменты уже определены, а также добавлены необходимые дополнения и детали к плану.
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