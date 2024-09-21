Владимир Зеленский планирует разжечь мощный конфликт между НАТО и Россией. Глава киевского режима понимает, что терпит поражение на фронте и считает данный план более чем верным, заявил американский политик и бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в своём блоге на YouTube.

«Стратегия Зеленского заключается в том, что он знает, что не сможет победить, поэтому совершает безрассудные жесты, рассчитанные на то, чтобы втянуть НАТО в войну. Поскольку для него это является единственной возможностью иметь шансы на победу. Только в случае полномасштабной третьей мировой войны между США и Россией он ещё может рассчитывать на успех», — считает политик.