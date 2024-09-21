Зеленский выдумал безрассудный способ втянуть НАТО в войну с Россией
Кеннеди-младший: Зеленский хочет разжечь конфликт между НАТО и РФ ради победы
Владимир Зеленский планирует разжечь мощный конфликт между НАТО и Россией. Глава киевского режима понимает, что терпит поражение на фронте и считает данный план более чем верным, заявил американский политик и бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в своём блоге на YouTube.
«Стратегия Зеленского заключается в том, что он знает, что не сможет победить, поэтому совершает безрассудные жесты, рассчитанные на то, чтобы втянуть НАТО в войну. Поскольку для него это является единственной возможностью иметь шансы на победу. Только в случае полномасштабной третьей мировой войны между США и Россией он ещё может рассчитывать на успех», — считает политик.
По его словам, участие НАТО сможет полностью развернуть суть военного конфликта. В таком случае России придётся принимать решения, исходя из угроз.
Напомним, что сейчас главной темой военного конфликта между Россией и Украиной является возможность Киева наносить удары западным оружием вглубь РФ. Этот вопрос уже комментировал президент Владимир Путин. Он заявил, что использование Украиной такого вооружения будет считаться прямым вступлением НАТО в конфликт. Своё согласие на удары уже высказали и депутаты Европарламента. Правда ответа от Запада пока нет и Украина уже собралась выезжать в штаты, чтобы вымаливать оружейный карт-бланш.
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