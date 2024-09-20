За деньги — да: Какие страны готовят оружие для ударов вглубь России Военный эксперт Александр Степанов о разрешении стран НАТО передать Украине ракеты, чтобы наносить удары вглубь России, и их подготовке к эскалации конфликта. 20 сентября, 16:32 Какое оружие страны НАТО готовят для ударов по России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / C-S, Larich

НАТО во главе с США продолжает линию на эскалацию ситуации в российском приграничье. Поддерживая пульс киевского режима и его наёмника Владимира Зеленского, западники пытаются продлить существование первого европейского террористического квазигосударства Украина — за счёт обещаний новых поставок оружия. При этом украинский паёк существенно урезан, террористическая верхушка Киева начинает грызню за остатки ресурсов в интересах различных конкурирующих транснациональных групп.

В западном медиапространстве продолжаются публичные дискуссии, дескать, «бить по России-матушке дальнобойным оружием или не бить». Переданный ранее Зеленским госсекретарю США Энтони Блинкену список возможных целей вызвал бурную реакцию ключевых русофобов Европы.

Их полемика по большей части импульсивна и слабо аргументирована. Исполняя функцию лобби крупных производителей ВПК, депутаты Европарламента проголосовали за отмену ограничений на удары западным оружием по территории России. Готовые рискнуть жизнями восточноевропейцев евробюрократы финансово обогащаются в обмен на проецирование экзистенциальных угроз не только и не столько РФ, а прежде всего самому ЕС. Вспоминается легендарное: «Жизнь висит на нитке — а он думает о прибытке».

Британия и Франция: ракеты Storm Shadow и SCALP

По данным Reuters, Белый дом с барского плеча готов закрыть глаза на использование дальнобойных систем европейского производства, прежде всего уже активно применяемых британских Storm Shadow и французских SCALP. Однако этих ракет на текущий момент осталось не так много на украинских складах — чуть более десятка. С этим, вероятно, связано отсутствие ударов по России, несмотря на разрешение из Лондона.

Украина уже давно применяет против России Storm Shadow. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba

Германия: ракеты Taurus

Кулуарно дружная европейская семья подбивает слабовольного канцлера Шольца к включению в этот список и немецких Taurus. Олаф пока упирается. Но, скорее всего, в рамках общенатовского тренда на втягивание в необратимое противостояние с Россией доживающего свой срок обитателя бундесканцелярии прогнут, ракеты дальностью 500 км Киеву также поставят.

Публично Североатлантический альянс готовит своё население к новой нормальности — адаптируются мысли о «неизбежном конфликте с РФ» и необходимости «действий на упреждение». Поэтому в западном инфополе регулярно транслируются широкой аудитории навязчивые тезисы о «легализации ударов по российской территории западным высокоточным оружием».

Авиационная крылатая ракета класса «воздух – поверхность» Taurus. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl

«Окно Овертона» в действии. Видимо, следующий шаг — объяснение европейскому обывателю приемлемости применения для этих же целей тактического ядерного оружия. Ведь не зря практически все восточноевропейские и североевропейские чиновники от оборонки демонстрируют готовность по участию в программе Nuclear sharing и размещению на своей территории американского ТЯО.

Города России в зоне поражения западного дальнобойного оружия. Инфографика © Life.ru.

Прибалтика: РСЗО Mars II / MLRS-E, резина и радары

Прибалтийские шакалята, почуяв запах крови, также накидывают на себя немецкую, а местами американскую броню. Литва и Германия подписали межправительственное соглашение о прибытии в балтийскую республику для постоянной дислокации бригады Бундесвера, развернуть которую полностью планируется к 2027 году. В 20 км от границы с Беларусью будет дислоцировано 4,8 тыс. военных и 200 сотрудников гражданского персонала, сотни единиц бронетехники, в том числе танки «Леопард» последнего поколения, высокоточные артиллерийские системы и Mars II / MLRS-E (аналог MLRS 270).

Кабмин Литвы утвердил кадровый план для вооружённых сил на 2024–2030 годы, предполагающий значительное увеличение численности армии и создание нового армейского подразделения — мотопехотной дивизии. К 2030 году численность ВС Литвы составит около 17,5 тысячи человек. В планах также нарастить контингент профессиональных военнослужащих с 13,5 тысячи в 2023 году до 15,5 тысячи к 2030 году, активный резерв вырастет до 50 тысяч военных.

Склад ракет Mars II. Фото © Getty Images / Thomas Lohnes

Одновременно в Латвии проходят крупномасштабные учения национальной обороны Namejs 2024, участие в которых принимает 11 тысяч военнослужащих из стран НАТО: Литвы, Эстонии, США и Канады. На деле это мобилизация всего ресурса страны в интересах дальнейшего нагнетания эскалации.

Американцы в очередной раз проводят слаживание сухопутного и военно-воздушного компонента сателлитов, прежде всего в целях настройки логистического потенциала. Также ведётся интеграция высокоточных систем в единый контур управления по натовским стандартам Link-16, формируется единый разведывательный контур и архитектура ПРО – ПВО.

Эстония увеличивает свою резиновую армию. Начальник Генштаба Сил обороны балтийской республики Карус сообщил, что НАТО поставило перед эстонскими ВС задачу подготовиться к потенциальному вооружённому конфликту между альянсом и Москвой.

Эстонский центр оборонных инвестиций объявил конкурс на закупку надувных резиновых муляжей техники, снарядов, а также средств связи и радиолокации на $10 млн. В приоритете — модели настоящих систем вооружений, снарядов, а также коммуникационного оборудования и радаров. Такой он, резиновой ответ тягучего Таллина.

Эти шаги прежде всего нацелены на формирование дополнительных угроз в отношении союзного государства России и Белоруссии, а также формирование дополнительного плацдарма для наступательных операций альянса на восточном направлении.

США: ATACMS и JASSM

Вашингтон через свой медийный рупор WSJ пока наотрез отказал Киеву в применении ATACMS вглубь РФ, поясняя, что, дескать, это на исход конфликта никак не повлияет. Это логично: на ликвидацию киевского терформирования уже вряд ли что-то может повлиять. Рассматривать этот публичный оправдательный демарш следует как временное «дипломатическое одолжение» в преддверии прорабатываемого западниками переговорного процесса. Абсолютно очевидно, что в вопросе применения тех или иных дальнобойных систем Зеленский и его сообщники изначально несубъектны.

Баллистическая ракета класса «земля – земля» ATACMS. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

При этом вопрос потенциального оснащения F-16 дальнобойными ракетами JASSM — в повестке. Номенклатура ракетного вооружения у киевского терформирования после поставки истребителей F-16 потенциально расширилась, прежде всего за счёт новейших ракет JASSM. Широкий диапазон действия — от 370 км в самой минимальной модификации и свыше 1500 км в максимальной — позволяет значительно увеличить охват зоны потенциального поражения объектов в европейской части России.

Кроме того, по данным ТГ-канала «Джокер ДНР», перехват доклада начальника Центрального ракетно-артиллерийского управления вооружения Командования сил логистики ВСУ свидетельствует о продолжении модернизации противником собственных разработок высокоточного оружия, противокорабельных ракет и дронов-камикадзе, а также «докручивания» до натовских стандартов прежних имеющихся в распоряжении террористов советских разработок.

Американская высокоточная крылатая ракета класса «воздух – поверхность» JASSM. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

В качестве реакции на актуальные вызовы на прошедшем заседании Военно-промышленной комиссии России президент Владимир Путин поставил задачу отечественному ВПК полностью закрыть потребности Вооружённых сил в дронах, обеспечив 10-кратное наращивание производства БПЛА (в этом году произведено 140 тысяч) и внедрение технологии искусственного интеллекта.

Глава страны отметил и необходимость наращивания производства, и необходимость его постоянной адаптации под меняющиеся реалии, подчеркнув, что обстановка меняется каждую неделю и реагировать на изменения нужно постоянно и непрерывно, а не в режиме годовых, тем более многолетних, контрактов.

Авторы Александр Степанов