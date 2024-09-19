Белый дом: Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне 26 сентября

В ходе встречи Байден и Зеленский обсудят конфликт на Украине, а также вопросы стратегического планирования и поддержку со стороны США. Уточняется, что действующий глава Штатов и Харрис отметят «непоколебимую приверженность» помощи Киеву, говорится в заявлении.