Белый дом: Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне 26 сентября
Президент США Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 26 сентября. Вице-президент Камала Харрис проведёт отдельную встречу с лидером киевского режима, сообщила пресс-служба Белого дома.
В ходе встречи Байден и Зеленский обсудят конфликт на Украине, а также вопросы стратегического планирования и поддержку со стороны США. Уточняется, что действующий глава Штатов и Харрис отметят «непоколебимую приверженность» помощи Киеву, говорится в заявлении.
Напомним, Зеленский собрался в Америку выпрашивать вооружение для ВСУ. Личную встречу с главой киевского режима уже подтвердил кандидат в президенты Дональд Трамп. Кроме того, украинский лидер намерен представить американским политикам и лидерам стран «Большой Семёрки» дорожную карту по Украине. Он включит в себя активную роль Запада, что «является гарантией прекращения огня и позволит начать переговоры с Россией».
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