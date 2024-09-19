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19 сентября, 18:18

Белый дом: Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне 26 сентября

Президент США Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 26 сентября. Вице-президент Камала Харрис проведёт отдельную встречу с лидером киевского режима, сообщила пресс-служба Белого дома.

В ходе встречи Байден и Зеленский обсудят конфликт на Украине, а также вопросы стратегического планирования и поддержку со стороны США. Уточняется, что действующий глава Штатов и Харрис отметят «непоколебимую приверженность» помощи Киеву, говорится в заявлении.

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Напомним, Зеленский собрался в Америку выпрашивать вооружение для ВСУ. Личную встречу с главой киевского режима уже подтвердил кандидат в президенты Дональд Трамп. Кроме того, украинский лидер намерен представить американским политикам и лидерам стран «Большой Семёрки» дорожную карту по Украине. Он включит в себя активную роль Запада, что «является гарантией прекращения огня и позволит начать переговоры с Россией».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Александра Мышляева
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