«Упадёт самолёт»: Зеленского предупредили о риске не долететь до Байдена
Журналист Придыбайло: Зеленский может не долететь до США на следующей неделе
Встреча Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, Дональдом Трампом и Камалой Харрис на следующей неделе может не состояться из-за диверсии. Как предположил журналист Константин Придыбайло, лидера киевского режима могут принести в жертву с единственной целью – выставить Россию в плохом свете.
«Я боюсь, что может не долететь. Упадёт самолёт, скажут, что мы виноваты. Это нормально. Ты видел, как пейджеры в Ливане взрываются?» — высказался он в эфире радио Sputnik.
Личную встречу с главой киевского режима уже подтвердил Трамп. СМИ предполагают, что Зеленский всё-таки полетит в США «свататься» и выпрашивать очередную порцию «плюшек». Кроме того, украинский лидер намерен представить кандидатам в президенты США и лидерам стран «Большой Семёрки» дорожную карту по Украине. По его словам, план будет готов в ноябре. Он включит в себя активную роль Запада, что «является гарантией прекращения огня и позволит начать переговоры с Россией».
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