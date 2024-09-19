Встреча Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, Дональдом Трампом и Камалой Харрис на следующей неделе может не состояться из-за диверсии. Как предположил журналист Константин Придыбайло, лидера киевского режима могут принести в жертву с единственной целью – выставить Россию в плохом свете.

«Я боюсь, что может не долететь. Упадёт самолёт, скажут, что мы виноваты. Это нормально. Ты видел, как пейджеры в Ливане взрываются?» — высказался он в эфире радио Sputnik.