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20 сентября, 13:06

Зеленский захотел поставить точку в конфликте с Россией в 2024 году

Завершить конфликт Украины и России и поставить в нём окончательную точку необходимо в 2024 году. С таким заявлением Владимир Зеленский выступил на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Он по-прежнему считает свою так называемую «формулу мира» единственным способом урегулирования и хочет организовать второй саммит. Но для этого просит Запад «усилить» Киев.

«Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй «саммит мира» — саммит, который сможет поставить точку в этом конфликте», — подчеркнул Зеленский.

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Кстати, ранее газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на данные соцопросов, сообщила, что всё больше украинцев, особенно молодёжь, поддерживают начало переговоров с Россией для завершения конфликта. Однако Запад, вероятно, пока не даёт Владимиру Зеленскому разрешение на мирный диалог с Москвой.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Наталья Афонина
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