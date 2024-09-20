Зеленский захотел поставить точку в конфликте с Россией в 2024 году
Завершить конфликт Украины и России и поставить в нём окончательную точку необходимо в 2024 году. С таким заявлением Владимир Зеленский выступил на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Он по-прежнему считает свою так называемую «формулу мира» единственным способом урегулирования и хочет организовать второй саммит. Но для этого просит Запад «усилить» Киев.
«Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй «саммит мира» — саммит, который сможет поставить точку в этом конфликте», — подчеркнул Зеленский.
Кстати, ранее газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на данные соцопросов, сообщила, что всё больше украинцев, особенно молодёжь, поддерживают начало переговоров с Россией для завершения конфликта. Однако Запад, вероятно, пока не даёт Владимиру Зеленскому разрешение на мирный диалог с Москвой.
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