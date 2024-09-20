Зеленский захотел поставить точку в конфликте с Россией в 2024 году

Завершить конфликт Украины и России и поставить в нём окончательную точку необходимо в 2024 году. С таким заявлением Владимир Зеленский выступил на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Он по-прежнему считает свою так называемую «формулу мира» единственным способом урегулирования и хочет организовать второй саммит. Но для этого просит Запад «усилить» Киев.