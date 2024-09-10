Западные СМИ констатируют, что всё больше простых украинцев готовы к переговорам с Россией

Всё больше украинцев, особенно молодёжь, поддерживают начало переговоров с Россией для завершения конфликта. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на данные соцопросов.

По данным издания, многие готовы даже принять невыгодный для Киева договор, чтобы остановить боевые действия.

Однако военные пока настроены скептически, утверждает WSJ. 15% солдат и ветеранов даже заявили о готовности поднять вооружённый мятеж, если Киев подпишет мирный договор, с условиями которого они будут не согласны. Однако как рассказал газете один из командиров ВСУ, как в украинском обществе, так и на Западе уже чувствуется усталость от конфликта.