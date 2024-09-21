У Зеленского увидели агонию, как у Гитлера перед смертью
Эксперт Светов сравнил решения Зеленского с «последними днями Гитлера»
Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma
Политолог Юрий Светов уверен, что завершение президентства Владимира Зеленского очень напоминает последние дни Гитлера, когда принимаются совершенно безумные решения, а населению внушается, что победа якобы не за горами. Об этом аналитик рассказал в эфире радио Sputnik.
«Тогда у Гитлера всё было: надежда на чудо-оружия, на то, что союзники между собой переругаются, что его генералы вдруг совершат прорывы, призыв в армию людей от 16 до 60 лет. Мы видим у Зеленского подражание этому», — поделился Светов.
Ранее Владимир Зеленский заявил о полной готовности очередного «плана победы» Украины. В частности, он содержит фантастические пункты о включении Незалежной в НАТО и ЕС и прочие договорённости о вливании денег и оружия в Украину. План будет представлен Джо Байдену 26 сентября во время личной встречи с Зеленским. Политолог Александр Перенджиев уверен, что это просто отвлекающий манёвр, западные деньги на реализацию плана пойдут в карманы украинским чиновникам.