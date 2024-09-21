Политолог Юрий Светов уверен, что завершение президентства Владимира Зеленского очень напоминает последние дни Гитлера, когда принимаются совершенно безумные решения, а населению внушается, что победа якобы не за горами. Об этом аналитик рассказал в эфире радио Sputnik.

«Тогда у Гитлера всё было: надежда на чудо-оружия, на то, что союзники между собой переругаются, что его генералы вдруг совершат прорывы, призыв в армию людей от 16 до 60 лет. Мы видим у Зеленского подражание этому», — поделился Светов.