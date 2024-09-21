Раскрыт план Зеленского «срубить бабок и свалить»
Политолог Перенджиев: Зеленский и его помощники готовят план побега из Украины
Владимир Зеленский осознаёт неминуемый крах ВСУ, поэтому готовит план побега вместе со своими приспешниками. Таким мнением поделился с Инфо24 военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Эксперт предположил, что так называемый «план победы» над Россией, о котором на днях упоминал президент Украины, является отвлекающим манёвром для Запада. Полученные на его реализацию деньги пойдут совсем на другие цели.
«Зеленский и его команда осознают неминуемый крах ВСУ. Они понимают, что у Киева нет ресурсов для продолжения боевых действий, поэтому начали заранее планировать своё бегство. Но чтобы не убегать с пустыми руками, Зеленский придумал бизнес-проект, который называется «план победы» Киева над Россией», — пояснил Перенджиев.
Ни для кого не секрет, что во время своей поездки в США Зеленский будет вновь просить денежную и военную помощь. Эксперт уверен, что выделенные средства будут разворованы, после чего глава Украины сбежит из страны.
«План простой — срубить бабок и свалить. Зеленский постарается стрясти денег со своих западных партнёров, после чего сбежит с Украины. Не стоит забывать, что он обычный мошенник, именно поэтому он подготовил мошеннический «план победы», — резюмировал политолог.
Ранее Владимир Зеленский заявил о полной готовности очередного «плана победы» Украины. В частности, он содержит фантастические пункты о включении Незалежной в НАТО и ЕС и прочие договорённости о вливании денег и оружия в Украину. План будет представлен Джо Байдену 26 сентября во время личной встречи с Зеленским.
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