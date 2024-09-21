Владимир Зеленский осознаёт неминуемый крах ВСУ, поэтому готовит план побега вместе со своими приспешниками. Таким мнением поделился с Инфо24 военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Эксперт предположил, что так называемый «план победы» над Россией, о котором на днях упоминал президент Украины, является отвлекающим манёвром для Запада. Полученные на его реализацию деньги пойдут совсем на другие цели.

«Зеленский и его команда осознают неминуемый крах ВСУ. Они понимают, что у Киева нет ресурсов для продолжения боевых действий, поэтому начали заранее планировать своё бегство. Но чтобы не убегать с пустыми руками, Зеленский придумал бизнес-проект, который называется «план победы» Киева над Россией», — пояснил Перенджиев.

Ни для кого не секрет, что во время своей поездки в США Зеленский будет вновь просить денежную и военную помощь. Эксперт уверен, что выделенные средства будут разворованы, после чего глава Украины сбежит из страны.