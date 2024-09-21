Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 13:41

Раскрыт план Зеленского «срубить бабок и свалить»

Политолог Перенджиев: Зеленский и его помощники готовят план побега из Украины

Владимир Зеленский осознаёт неминуемый крах ВСУ, поэтому готовит план побега вместе со своими приспешниками. Таким мнением поделился с Инфо24 военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Эксперт предположил, что так называемый «план победы» над Россией, о котором на днях упоминал президент Украины, является отвлекающим манёвром для Запада. Полученные на его реализацию деньги пойдут совсем на другие цели.

«Зеленский и его команда осознают неминуемый крах ВСУ. Они понимают, что у Киева нет ресурсов для продолжения боевых действий, поэтому начали заранее планировать своё бегство. Но чтобы не убегать с пустыми руками, Зеленский придумал бизнес-проект, который называется «план победы» Киева над Россией», — пояснил Перенджиев.

Ни для кого не секрет, что во время своей поездки в США Зеленский будет вновь просить денежную и военную помощь. Эксперт уверен, что выделенные средства будут разворованы, после чего глава Украины сбежит из страны.

Зеленский потребовал от Байдена «важных решений», пока он всё ещё президент США
Зеленский потребовал от Байдена «важных решений», пока он всё ещё президент США

«План простой — срубить бабок и свалить. Зеленский постарается стрясти денег со своих западных партнёров, после чего сбежит с Украины. Не стоит забывать, что он обычный мошенник, именно поэтому он подготовил мошеннический «план победы», — резюмировал политолог.

Ранее Владимир Зеленский заявил о полной готовности очередного «плана победы» Украины. В частности, он содержит фантастические пункты о включении Незалежной в НАТО и ЕС и прочие договорённости о вливании денег и оружия в Украину. План будет представлен Джо Байдену 26 сентября во время личной встречи с Зеленским.

Обложка ©

Telegram / V_Zelenskiy_official

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров