В США заверили, что запрет для ВСУ бить вглубь России никто не отменял
Кирби подтвердил, что США не отменяли запрет на удары вглубь России для ВСУ
США не отменяли запрет для ВСУ на нанесение ударов по российской территории с помощью американского оружия. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
Кирби отметил, что президент Джо Байден не менял своей позиции по данному вопросу.
«Президент последователен в том, что наша политика в отношении дальних ударов заключается в том, что предоставляемые США вооружения не должны использоваться против целей в России, он не внёс никаких изменений в политику по этому вопросу», — подчеркнул координатор Белого дома.
Напомним, что ВСУ требуют снять запрет на удары западным оружием вглубь РФ с начала сентября. Американские власти хоть и заявляют, что не поддерживают подобную инициативу, однако не отрицают снятие запрета в будущем. Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что разрешение Киеву использовать западное оружие для ударов вглубь России будет означать прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине.
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