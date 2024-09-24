В США заверили, что запрет для ВСУ бить вглубь России никто не отменял

США не отменяли запрет для ВСУ на нанесение ударов по российской территории с помощью американского оружия. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Кирби отметил, что президент Джо Байден не менял своей позиции по данному вопросу.