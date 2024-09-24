«Не стоит риска»: США сочли неубедительными аргументы Киева для ударов вглубь РФ

Киевский режим пока не смог убедить Вашингтон снять ограничения на применение американского оружия для ударов вглубь России. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, США пока не услышали от Киева «ни одного убедительного аргумента» в пользу того, что удары по российской территории смогут переломить ситуацию в пользу ВСУ. Как считают в Белом доме, ожидаемый эффект от снятия запрета «не стоит риска эскалации», к которой может привести такое решение.