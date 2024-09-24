«Не стоит риска»: США сочли неубедительными аргументы Киева для ударов вглубь РФ
WP: Киев пока не смог убедить США разрешить бить дальнобойными ракетами по РФ
Киевский режим пока не смог убедить Вашингтон снять ограничения на применение американского оружия для ударов вглубь России. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, США пока не услышали от Киева «ни одного убедительного аргумента» в пользу того, что удары по российской территории смогут переломить ситуацию в пользу ВСУ. Как считают в Белом доме, ожидаемый эффект от снятия запрета «не стоит риска эскалации», к которой может привести такое решение.
При этом некоторые европейские чиновники не разделяют позицию Вашингтона о том, что удары ВСУ вглубь РФ никак не приблизят победу Украины. Как отмечает WP, в связи с этим ряд политиков из ЕС осудили Штаты за отказ снимать ограничения на дальнобойное вооружение.
Напомним, что тема снятия запрета для ВСУ на удары западным оружием вглубь РФ активно обсуждается с начала сентября. Несмотря на громкие заявления США о том, что Белый дом не поддерживает такие атаки, однако там допускают снятие этого запрета. Это подтвердил и президент США Джо Байден. Многие страны поддержали Киев в стремлении добиться одобрения ударов по российской территории, в числе которых Канада. Германия, тем временем, выступила против. Президент РФ Владимир Путин заявил, что использование ВСУ такого вооружения приравняется к прямому участию НАТО в конфликте.
Getty Images / Ercin Erturk / Anadolu Agency