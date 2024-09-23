«Набор юного террориста»: какие виды оружия выпросил Зеленский у Байдена в США Военный эксперт Александр Степанов — об итогах поездки главы киевского режима Владимира Зеленского в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, какое оружие войдёт в пакет помощи Пентагона за $1 млрд и что не получит Киев. 23 сентября, 17:38 Итоги поездки Зеленского на ГА ООН 24 сентября. Обложка © BBC

Оружие для ударов вглубь России и катера для Крыма

Администрация американского президента сохраняет давление на Россию в преддверии выборов. Во-первых, уходящая натура Джо Байдена всё стерпит и всю ответственность за нагнетание эскалации впоследствии будут ассоциировать именно с ним. Что не исключает сохранения данного вектора и даже повышения градуса внешнеполитической неадекватности новой администрации. Так как вне зависимости от внутриполитической показной возни, во многом имеющей характер ширмы (прикрывающий истинных бенефициаров), геостратегические императивы формулируются на уровне транснациональных фондов и контуре подконтрольных им лидеров ВПК.

Следуя линии подпитки конфликта в российском приграничье, Пентагон формирует новый пакет военной помощи в размере 1 млрд долларов в интересах своего киевского прокси-инструмента. Вместе с тем администрация всё ещё разлагающегося в пространстве Байдена продолжает разрабатывать планы по использованию ранее согласованного конгрессом общего пакета в размере 60 млрд долларов.

Важно для распределителей финансов не забыть всех умеющих своевременно делиться подрядчиков. И, видимо, первыми в очереди на полновесный кусок этого кровавого пирога стоят лидеры американского ВПК — производители высокоточных систем Lockheed Martin и Raytheon.

Продавливание ударов вглубь российской территории укладывается в стратегию этих гигантов от оборонки США. Кроме того, нашпиговка российского приграничья РСЗО HIMARS соответствует созданию единого ударного наступательного контура. Речь идёт об объединении всех западных военных сил, включающих украинские прокси против России.

При этом Белый дом не исключает возможности повторного обращения в конгресс за дополнительным финансированием своего восточноевропейского террористического бастарда после американских президентских выборов. Уверенность ультралибералов от Демократической партии в своей победе должна озаботить секретную службу США, отвечающую за безопасность кандидата в президенты Дональда Трампа. Третье покушение может вполне оказаться результативным, и одним забинтованным ухом объект не обойдётся.

По данным отдельных, не вызывающих особого доверия западных СМИ, в новый пакет помощи войдёт вполне себе уже традиционный набор «юного террориста»: артиллерийские системы и снаряды калибра 155 мм и 105 мм, РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, в том числе кассетные, комплексы ПВО и управляемые авиабомбы. Относительной новинкой являются патрульные катера, которые, вероятно, предназначаются для безуспешных, но упорных попыток десанта ДРГ на Крымском направлении и Кинбурнской косе.

В борьбе за независимость от здравого смысла Пентагон в этот раз, вероятно, всё-таки включит поставки дальнобойных ракет ATACMS, тем самым подбадривая своих заменжевавшихся британских и немецких марионеток на передачу киевскому терформированию крылатых ракет Storm Shadow и TAURUS соответственно.

Истребители Швеции: JAS 39 Gripen Gript

Представитель руководителя завода по производству боеприпасов в Скрантоне Рич Хансен (слева) и глава киевского режима Владимир Зеленский (справа) во время экскурсии по заводу. Фото © TACC / Ukrainian Presidency / ABACA

Любопытна тут роль младонатовской Швеции, которая, судя по утечкам из немецких СМИ, уже могла обеспечить поставки киевскому люфтваффе своих истребителей JAS 39 Gripen в количестве 129 единиц. Вероятно, они пока хранятся на аэродромах приграничных государств в готовности доставки различных типов дальнобойных ракет в соответствии с полётным заданием. Именно они являются носителями TAURUS — совместная немецко-шведская разработка. Об этом также свидетельствуют вскрытые комплектующие для указанного типа истребителей, поставленные в рамках последнего пакета помощи со стороны Швеции в размере 400 млн евро.

Тот же Lockheed Martin зачищает шведские прилавки от устаревших «Грифонов» взамен перспективных многомиллиардных поставок F-35. Всё старьё они хотят переплавить в горниле украинского и, возможно, последующих региональных конфликтов.

США рассматривают также возможность отправки в новом пакете управляемых бомб AGM-154 JSOW для F-16, которые способны поражать цели на расстоянии более 130 километров (при установке двигателя — до 560 километров). Максимальная масса боеголовки составляет 450 килограмм. Ещё один ударный довесок к уже проходившей информации по JASSM.

Почему Киев не получит 155-й калибр с завода в Пенсильвании

Пенсильвания, город Скрантон. Глава киевского режима Зеленский во время экскурсии по заводу по производству боеприпасов. Фото © TACC / Ukrainian Presidency / ABACA

Возвращаясь к сухопутному наступательному потенциалу террористов, отметим, что в ходе визита в США Зеленского показательно вывели на поводке для демонстрации технологической мощи американского ВПК — показывали завод в Скрантоне (штат Пенсильвания). Это одно из немногих предприятий, производящих столь расточительно расходуемые ВСУ снаряды калибра 155 мм. Завод находится в ведении объединённого командования боеприпасов армии США. Оператором выступает ещё один из ключевых бенефициаров разжигания войны в Европе — General Dynamics Ordnance and Tactical Systems.

Конечно, на закрытое предприятие Lockheed Martin по производству более дорогостоящих ATACMS лидера киевской терструктуры не допустили из-за опасений по поводу сохранности изделий и страха, что он прям оттуда утащит несколько контейнеров с дальнобойными системами. Однако деактивированные 155-мм снаряды в Скрантоне всё-таки потрогать дали.

Напомним, что до актуального снарядного голода ежедневный расход террористами боеприпасов составлял около 6–8 тысяч. Такой порядок цифр истощает суверенные резервы самих США. Возможно, украинского главаря привели продемонстрировать, что производственный процесс не так уж и прост и следует поумерить свои колоссальные аппетиты.

Не стоит забывать, что одновременно с началом проведения СВО запущена операция «Атлантическая решимость» (Atlantic Resolve) в зоне ответственности Европейского командования США (USEUCOM). Не стоит исключать, что выделение бюджетных ассигнований, анонсированное как помощь Украине, может проходить именно для этих целей.

Авторы Александр Степанов