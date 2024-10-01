ВС РФ подняли флаг России над северо-западом Угледара
Российские военнослужащие установили триколор над северо-западными районами Угледара. Кадры водружения флага опубликовал военный корреспондент Юрий Котёнок.
Российские военные подняли флаг РФ над Угледаром. Видео © Telegram / Военкор Котенок
«Ещё один русский флаг над Угледаром. На этот раз — над северо-западной частью. Организованная оборона ВСУ в городе закончилась. В течение ночи противник пытался небольшими группами выходить из Угледара», — написал журналист.
На опубликованном ролике видно, как российский боец закрепляет триколор на металлической конструкции в гаражном кооперативе у окраин города. С дрона заметно, что этот участок отделён большим пустырём от той части Угледара, что застроена многоэтажными домами.
Напомним, что Угледар оставался неприступным укрепрайоном ВСУ на протяжении всего срока спецоперации. Однако в последние несколько недель сражения за город стали интенсивнее, а недавно ВС РФ зашли внутрь и стали теснить противника, захватывая квартал за кварталом. Уточнялось, что вся украинская группировка может оказаться в котле, а российские силовики заявили, что ВСУ уже полностью заблокированы на территории Угледара. Накануне был опубликован ролик с поднятым флагом России над западной частью города.
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