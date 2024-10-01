ВС РФ подняли флаг России над северо-западом Угледара

«Ещё один русский флаг над Угледаром. На этот раз — над северо-западной частью. Организованная оборона ВСУ в городе закончилась. В течение ночи противник пытался небольшими группами выходить из Угледара», — написал журналист.

На опубликованном ролике видно, как российский боец закрепляет триколор на металлической конструкции в гаражном кооперативе у окраин города. С дрона заметно, что этот участок отделён большим пустырём от той части Угледара, что застроена многоэтажными домами.