Радиоперехват вскрыл фатальный для ВСУ приказ Зеленского по Угледару
Советник Пушилина: Оставшаяся в Угледаре 72-я бригада ВСУ лишена боеспособности
Позиции ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Киевское командование фактически бросило на погибель 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ в Угледаре, приказав оставаться на позициях, пока Владимир Зеленский докладывает о военных «успехах» Украины на Генассамблее ООН. Об этом сообщил в эфире «Соловьёв Live» советник главы ДНР Игорь Кимаковский, комментируя то, что российские войска почти полностью освободили город.
«У противника не только проблемы в самом Угледаре, и, насколько мы понимаем по радиоперехватам, что 72-ю отдельную бригаду уже планируют выводить. Но <…> политическое решение Зеленского о том, чтобы её задержать до тех пор, пока он будет на Генассамблее ООН, оно стала фатальным для этой бригады», — отметил Кимаковский.
Он подчеркнул, что фактически украинская бригада ВСУ уже потеряла свою боеспособность и теперь Киев попытается вывести из Угледара лишь остатки подразделения, если это получится.
Напомним, Угледар оставался неприступным укрепрайоном ВСУ на протяжении всего срока спецоперации. Однако недавно ВС РФ зашли внутрь и стали теснить противника, захватывая квартал за кварталом. Вся украинская группировка фактически оказалась в котле. Накануне был опубликован ролик с поднятым флагом России над западной частью города. Сегодня флаг РФ водружён на северо-западе города.