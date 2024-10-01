Киевское командование фактически бросило на погибель 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ в Угледаре, приказав оставаться на позициях, пока Владимир Зеленский докладывает о военных «успехах» Украины на Генассамблее ООН. Об этом сообщил в эфире «Соловьёв Live» советник главы ДНР Игорь Кимаковский, комментируя то, что российские войска почти полностью освободили город.

«У противника не только проблемы в самом Угледаре, и, насколько мы понимаем по радиоперехватам, что 72-ю отдельную бригаду уже планируют выводить. Но <…> политическое решение Зеленского о том, чтобы её задержать до тех пор, пока он будет на Генассамблее ООН, оно стала фатальным для этой бригады», — отметил Кимаковский.