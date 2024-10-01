Российские войска освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР
Российские войска освободили ещё два населённых пункта: Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщает Минобороны РФ.
Так, подразделения Западной группировки российских войск в результате решительных действий взяли под контроль Вишневое, а группировка войск «Центр» освободила Крутой Яр.
А накануне российские военные прорвались в западную часть Угледара и водрузили триколор на крышу здания. ВСУ ничего не смогли сделать в ответ на манёвр наши бравых парней, в результате чего ВС РФ прорвались в многоэтажки на западной стороне города.
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ТАСС / Алексей Коновалов