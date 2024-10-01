Уже более 19 тысяч солдат ВСУ пали жертвой кровавой «курской авантюры»

Украинские формирования лишились 19250 военных и 135 танков за время боевых действий в Курской области. За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, пять единиц бронетехники, в том числе два танка и три боевых бронированных машины, а также пять артиллерийских орудий и семь автомобилей, говорится в сводке Минобороны РФ о положении на СВО.

«Всего за время боевых действий противник потерял более 19250 военнослужащих, 135 танков, 65 БМП, 98 бронетранспортёров, 859 боевых бронированных машин, 569 автомобилей, 155 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин», — перечислили в МО РФ.