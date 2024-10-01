Уже более 19 тысяч солдат ВСУ пали жертвой кровавой «курской авантюры»
МО РФ: ВСУ потеряли 19250 военных и 135 танков за время боёв в Курской области
Украинские формирования лишились 19250 военных и 135 танков за время боевых действий в Курской области. За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, пять единиц бронетехники, в том числе два танка и три боевых бронированных машины, а также пять артиллерийских орудий и семь автомобилей, говорится в сводке Минобороны РФ о положении на СВО.
«Всего за время боевых действий противник потерял более 19250 военнослужащих, 135 танков, 65 БМП, 98 бронетранспортёров, 859 боевых бронированных машин, 569 автомобилей, 155 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин», — перечислили в МО РФ.
Но и это не всё – российские военные уничтожили 38 украинских станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одну установка разминирования УР-77 и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Также за стуки два военнослужащих ВСУ сдались в плен. Операция по уничтожению украинских формирований в курском приграничье продолжается.
Тем временем ВС РФ зашли внутрь Угледара в ДНР и стали теснить противника, захватывая квартал за кварталом. Вся украинская группировка фактически оказалась в котле. Накануне был опубликован ролик с поднятым флагом России над западной частью города. Сегодня флаг РФ водружён на северо-западе города. Радиоперехват вскрыл приказ Владимира Зеленского, ставший фатальным для ВСУ в Угледаре.
Telegram / Минобороны России