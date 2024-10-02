В Генштабе Вооружённых сил Украины в очередной раз заявили о «сложной ситуации» на поле боя. При этом в свежей сводке, в отличие от предыдущих, не упомянут Угледар, который сдали украинские войска.

Украинские военные ежедневно предоставляли новую информацию о боях за Угледар, пока таковые шли. Однако в свежей сводке город никак не упомянут, будто его и не было. В документе рассказали о другом населённом пункте на Времьевском направлении — Богоявленке, которая расположена примерно в 15 километрах к северу от Угледара. Руководство ВСУ также откровенно признало превосходство российских ВС в живой силе и технике.