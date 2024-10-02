Генштаб ВСУ выступил с откровенным признанием после сдачи Угледара
Генштаб ВСУ: Ситуация на на фронте после потери Угледара остаётся сложной
В Генштабе Вооружённых сил Украины в очередной раз заявили о «сложной ситуации» на поле боя. При этом в свежей сводке, в отличие от предыдущих, не упомянут Угледар, который сдали украинские войска.
«Ситуация на фронте остаётся сложной», — заметил Генштаб ВСУ.
Украинские военные ежедневно предоставляли новую информацию о боях за Угледар, пока таковые шли. Однако в свежей сводке город никак не упомянут, будто его и не было. В документе рассказали о другом населённом пункте на Времьевском направлении — Богоявленке, которая расположена примерно в 15 километрах к северу от Угледара. Руководство ВСУ также откровенно признало превосходство российских ВС в живой силе и технике.
Ранее армия России завершила штурм Угледара, подняв над городской администрацией российский флаг. Существенного сопротивления солдаты ВС РФ, по всей видимости, не встретили, поскольку ВСУ вышли из населённого пункта, заметив продвижение вглубь российских штурмовиков.
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