Российские военные разнесли придорожную гостиницу со спящим батальоном «Кракена»

Российская армия провела ночную атаку по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в Славянске ДНР. Сведения с фронта приводит телеграм-канал «Дневник Десантника»

По предварительной информации, удар пришёлся на здание гостиницы «Камелот» на трассе между Краматорском и Славянском, где находился личный состав разведывательно-диверсионного подразделения «Кракен». На месте взрыва вспыхнул пожар, после чего туда стянули несколько бригад скорой помощи.

«Согласно полученным данным на месте образовался пожар. Также после удара фиксировалась активная работа машин скорой помощи как в Славянске, так и Краматорске», — говорится в сообщении.

Украинские паблики подтвердил удар, но подробности раскрывать не стали. Интересно также, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям этот факт проигнорировала.