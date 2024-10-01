Бойцов ВСУ призвали сдаться в плен и отмыться от своих грехов в рядах ВС РФ «Офицеры России»: Бывшие солдаты ВСУ доказали свою преданность РФ на фронте 1 октября, 15:41 Боец ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Украинские военнослужащие, которые перешли на сторону России, уже доказали свою преданность нашей стране во время боёв в составе добровольческого отряда ВС РФ на самых тяжёлых участках фронта. Об этом сообщил РИА «Новости» участник СВО, член совета организации «Офицеры России» Андрей Фокин.

«В целом данное подразделение показывает себя с положительной стороны, потому что их кидают на достаточно тяжёлые направления, на выполнение тяжёлых задач, чтобы люди показали действием, что они на нашей стороне, что они действительно готовы воевать и понимают, против чего они воюют», — пояснил он.

Фокин напомнил, что газета Financial Times выпустила статью, где уверяет, что солдаты ВСУ хотят переговоров Киева и Москвы из страха, что конфликт затянется надолго. По его мнению, это такой «отвлекающий манёвр» в рядах ВСУ, чтобы спасти свои жизни. Фокин уверен, что сначала украинские бойцы должны сдаться в плен и получить наказание за свои преступления. В качестве последнего как раз и можно отправить их на фронт, но уже в составе соответствующих батальонов ВС РФ, добавил он.

Фокин также сообщил, что за такими бойцами проводится пристальный контроль, их поведение тщательно анализируется специальными сотрудниками во избежание возможных диверсий и побегов.

Напомним, издание Financial Times написало, что Киев готов обсуждать варианты прекращения огня и территориальных уступок для разрешения конфликта с Россией в значительно большей степени, чем раньше. Как утверждают собеседники газеты, новый министр иностранных дел Незалежной Андрей Сибига во время недавнего визита в Штаты обсуждал с западными политиками перспективные компромиссные возможности урегулирования конфликта. Также Financial Times отмечает, что даже украинские военные на передовой выступают за переговоры с Россией из страха, что конфликт может затянуться навечно.

Авторы Татьяна Миссуми