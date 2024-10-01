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1 октября, 14:33

Зеленский в трёх словах описал незавидную для «команды Украины» ситуацию на фронте

Зеленский признал, что ВСУ на фронте остаются в очень тяжёлом положении

ВСУ всё ещё остаются в тяжёлом положении в зоне СВО, киевским войскам осенью придётся сделать многое, чтобы дойти до поставленных целей. С таким признанием выступил Владимир Зеленский.

«Заслушал доклады по каждому из наших фронтовых направлений, нашим возможностям, нашим будущим возможностям и нашим конкретным задачам: ситуация очень, очень сложная. Всё, что можно сделать этой осенью, все, чего мы можем добиться, должно быть достигнуто. Это зависит от каждого в «команде Украины», — сказал лидер киевского режима в своём в своем видеообращении.

Зеленский также подчеркнул, что в настоящее время ведётся интенсивная подготовка к встрече в формате Рамштайн, на которой западным партнёрам будут представлены «все детали и доводы Украины о том, как достичь результатов в ближайшие месяцы как на фронте, так и в сфере дипломатии».

Политолог назвал две темы, которые Зеленский озвучит на встрече группы «Рамштайн»
Политолог назвал две темы, которые Зеленский озвучит на встрече группы «Рамштайн»

Ранее Life.ru сообщал об очередных успехах наших бойцов в зоне СВО. Российские военные почти пополнили копилку освобождённых городов Угледаром. Вчера солдаты опубликовали ролик с поднятым флагом России над западной частью города. Сегодня флаг РФ водрузили в центре города. По данным военкоров, украинский гарнизон Угледара обречён, город почти наш.

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Shutterstock / FOTODOM / Review News

Александра Мышляева
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