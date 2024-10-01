Зеленский в трёх словах описал незавидную для «команды Украины» ситуацию на фронте

ВСУ всё ещё остаются в тяжёлом положении в зоне СВО, киевским войскам осенью придётся сделать многое, чтобы дойти до поставленных целей. С таким признанием выступил Владимир Зеленский.

«Заслушал доклады по каждому из наших фронтовых направлений, нашим возможностям, нашим будущим возможностям и нашим конкретным задачам: ситуация очень, очень сложная. Всё, что можно сделать этой осенью, все, чего мы можем добиться, должно быть достигнуто. Это зависит от каждого в «команде Украины», — сказал лидер киевского режима в своём в своем видеообращении.