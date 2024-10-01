Зеленский в трёх словах описал незавидную для «команды Украины» ситуацию на фронте
Зеленский признал, что ВСУ на фронте остаются в очень тяжёлом положении
ВСУ всё ещё остаются в тяжёлом положении в зоне СВО, киевским войскам осенью придётся сделать многое, чтобы дойти до поставленных целей. С таким признанием выступил Владимир Зеленский.
«Заслушал доклады по каждому из наших фронтовых направлений, нашим возможностям, нашим будущим возможностям и нашим конкретным задачам: ситуация очень, очень сложная. Всё, что можно сделать этой осенью, все, чего мы можем добиться, должно быть достигнуто. Это зависит от каждого в «команде Украины», — сказал лидер киевского режима в своём в своем видеообращении.
Зеленский также подчеркнул, что в настоящее время ведётся интенсивная подготовка к встрече в формате Рамштайн, на которой западным партнёрам будут представлены «все детали и доводы Украины о том, как достичь результатов в ближайшие месяцы как на фронте, так и в сфере дипломатии».
Ранее Life.ru сообщал об очередных успехах наших бойцов в зоне СВО. Российские военные почти пополнили копилку освобождённых городов Угледаром. Вчера солдаты опубликовали ролик с поднятым флагом России над западной частью города. Сегодня флаг РФ водрузили в центре города. По данным военкоров, украинский гарнизон Угледара обречён, город почти наш.
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