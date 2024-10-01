Политолог назвал две темы, которые Зеленский озвучит на встрече группы «Рамштайн»
Политолог Гамбашидзе: Зеленский на встрече «Рамштайн» заявит о поддержке США
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Владимир Зеленский, собирая новую встречу в формате «Рамштайн» (так называется группа поддержки Украины), будет говорить с партнёрами на две темы. Их в беседе с Life.ru назвал политолог, политтехнолог Илья Гамбашидзе.
1. Зеленский заявит, что он якобы получил полную поддержку президента США, что, конечно, совсем не так.
2. Он сообщит, что теперь-то уже находится накануне полной победы.
По словам политолога, у Зеленского нет никакой возможности говорить что-то ещё — он сам себя загнал в угол, отказываясь от любых заявлений, которые хоть как-то связаны с реальностью.
«В этом главная проблема внешней политики Запада по поводу Украины: она не предполагает прагматичного обсуждения реальных интересов великих держав, каких-то реалистичных обстоятельств взаимоотношений. Эта политика состоит из нереализуемых заявлений вроде «не дать победить России» или «защитить демократию». Коль скоро это так, не остаётся возможностей для сближения позиций. Вообще ни для чего, кроме продолжения боевых действий. Мы можем смело сказать: то, что говорит и делает Зеленский, ведёт только к продолжению СВО», — заключил Гамбашидзе.
Напомним, после неудачной поездки в США Зеленский анонсировал в октябре встречу в формате «Рамштайн». По его словам, на ней будут озвучены важные предложения Украины — как по военным, так и по дипломатическим вопросам.