Политолог Гамбашидзе: Зеленский на встрече «Рамштайн» заявит о поддержке США

Политолог назвал две темы, которые Зеленский озвучит на встрече группы «Рамштайн»

Владимир Зеленский, собирая новую встречу в формате «Рамштайн» (так называется группа поддержки Украины), будет говорить с партнёрами на две темы. Их в беседе с Life.ru назвал политолог, политтехнолог Илья Гамбашидзе.

1. Зеленский заявит, что он якобы получил полную поддержку президента США, что, конечно, совсем не так.

2. Он сообщит, что теперь-то уже находится накануне полной победы.