Недавний визит Владимира Зеленского в Соединённые Штаты оказался не столь удачным, как раньше: выступления проходили в полупустых залах, а публика проявляла к нему заметное равнодушие. Отдельные слушатели даже покидали зал во время речи предводителя киевского режима, что стало неожиданным контрастом по сравнению с прошлыми встречами, где аплодисменты были оглушительными. О причинах таких перемен рассказал историк и политолог Сергей Станкевич в разговоре с радио «Комсомольская правда».

Он подчеркнул, что прохладность, с которой встретили Зеленского в Вашингтоне, свидетельствует о смене настроения в американской политической элите. Историк считает, что первым на эту перемену указал кандидат в президенты США Дональд Трамп, который неоднократно называл главу киевского режима «лучшим торговцем» и отмечал его умение добывать миллиарды для Украины.

В ходе беседы он отметил, что раньше бывший комик мог уехать из США с крупными суммами — до 60 миллиардов долларов — после каждого визита. Однако сейчас, по словам эксперта, его удача заметно угасает, и на этот раз он был близок к неудаче как никогда прежде.