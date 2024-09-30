Политолог раскрыл, почему Зеленского встретили в США без былого восторга
Политолог Станкевич: Зеленский столкнулся с прохладным приёмом в Вашингтоне
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Недавний визит Владимира Зеленского в Соединённые Штаты оказался не столь удачным, как раньше: выступления проходили в полупустых залах, а публика проявляла к нему заметное равнодушие. Отдельные слушатели даже покидали зал во время речи предводителя киевского режима, что стало неожиданным контрастом по сравнению с прошлыми встречами, где аплодисменты были оглушительными. О причинах таких перемен рассказал историк и политолог Сергей Станкевич в разговоре с радио «Комсомольская правда».
Он подчеркнул, что прохладность, с которой встретили Зеленского в Вашингтоне, свидетельствует о смене настроения в американской политической элите. Историк считает, что первым на эту перемену указал кандидат в президенты США Дональд Трамп, который неоднократно называл главу киевского режима «лучшим торговцем» и отмечал его умение добывать миллиарды для Украины.
В ходе беседы он отметил, что раньше бывший комик мог уехать из США с крупными суммами — до 60 миллиардов долларов — после каждого визита. Однако сейчас, по словам эксперта, его удача заметно угасает, и на этот раз он был близок к неудаче как никогда прежде.
Ранее политолог раскритиковал выступление Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, назвав его бессмысленным и свидетельствующим о трусости бывшего комика, который проигнорировал российских журналистов. По словам эксперта, у Зеленского нет ничего значимого для русскоязычной аудитории, особенно на фоне недавних поражений ВСУ.