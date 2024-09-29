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29 сентября, 08:52

Проявил трусость: Политолог раскритиковал выступление Зеленского в ООН

Политолог Косоруков назвал бессмысленным выступление Зеленского в ООН

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Поездка Владимира Зеленского в США не удалась, а единственное заметное событие — выступление в ООН — выглядело бессмысленным и может оказаться одним из последних. Об этом заявил политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артём Косоруков.

При этом эксперт обратил внимание, что Зеленский проигнорировал российских журналистов, что является проявлением трусости, хотя на русском языке он говорит лучше, чем на украинском. По словам политолога, Зеленскому просто нечего сказать русскоязычной аудитории, особенно с учётом поражений ВСУ в Курской области.

Кроме того, собеседник РИАМО отметил, что Зеленский смог выпросить восемь миллиардов долларов у США, чтобы украинская армия не развалилась за пару месяцев. Однако он не смог получить разрешение на удары ракетами НАТО вглубь российской территории.

«Но ничего сверхъестественного не произошло. Не удалось создать антироссийскую коалицию или радикально увеличить помощь со стороны США и НАТО», — заключил эксперт.

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Косоруков также сравнил с фарсом поездку Зеленского в США, назвав его мифическим персонажем, оторванным от украинской реальности. По его словам, и энергетическая система Незалежной, и ВСУ испытывают серьёзные проблемы, однако у Зеленского нет никакого плана действий.

Борис Эльфанд
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