«Мифический персонаж»: Политолог усмехнулся поездке Зеленского в США

Поездка Владимира Зеленского в США больше похожа на фарс, уверен политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артём Косоруков. По его словам, «мифический персонаж, изображающий президента Украины» в реальности оторван от национальных интересов своей страны.

«Этот тур Зеленского больше похож на фарс. Даже смешно смотреть, как Секретная служба США опекает его. Он выглядит как некий персонаж, оторванный от реальной Украины и ее национальных интересов. Его возят, показывают, под это выделяют деньги, а ВСУ продолжают боевые действия на востоке Украины», — отметил эксперт.