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29 сентября, 07:26

«Мифический персонаж»: Политолог усмехнулся поездке Зеленского в США

Политолог Косоруков считает, что поездка Зеленского в США похожа на фарс

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Поездка Владимира Зеленского в США больше похожа на фарс, уверен политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артём Косоруков. По его словам, «мифический персонаж, изображающий президента Украины» в реальности оторван от национальных интересов своей страны.

«Этот тур Зеленского больше похож на фарс. Даже смешно смотреть, как Секретная служба США опекает его. Он выглядит как некий персонаж, оторванный от реальной Украины и ее национальных интересов. Его возят, показывают, под это выделяют деньги, а ВСУ продолжают боевые действия на востоке Украины», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул в беседе с РИАМО, что энергетическая система Украины разрушена, ВСУ пытаются бессмысленно обороняться, а у Зеленского нет никакого плана действий, вместо этого он делает пустые заявления, не подкреплённые реальными шагами.

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Напомним, ранее Зеленский представил «план победы». В документе содержится много запросов на поставки нового оружия, вступление Украины в НАТО и разрешение наносить удары вглубь России, однако там нет всеобъемлющей стратегии завершения конфликта. Кроме того, план не подразумевает мирных переговоров с нашей страной.

Борис Эльфанд
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