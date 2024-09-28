Лавров обвинил Зеленского в хамстве из-за оценок мирного плана КНР и Бразилии

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Владимира Зеленского в хамстве из-за оценок мирного плана Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине. По мнению министра, бывший украинский комик продемонстрировал неуважение к международным дипломатическим инициативам.

«Он (Зеленский. — Прим. Life.ru) заявил, что каждый пункт формулы мира основывается на принципах, целях и нормах Устава ООН. Он, между прочим, и так по-хамски охарактеризовал китайско-бразильскую инициативу», — сказал Лавров на брифинге по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Лавров добавил, что Зеленский заявил, будто не существует разных версий Устава ООН для различных стран, включая БРИКС, «Большую семёрку» или российско-иранские, китайско-бразильские версии. Комментируя предложения КНР и Бразилии, глава российского МИД отметил, что они исходят из лучших побуждений и стремятся к разрешению конфликта. Однако, по его мнению, Зеленский не удосужился оценить их усилия по достоинству.