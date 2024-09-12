Мнит себя триумфатором: Политолог раскрыл, почему Зеленский отверг «пророссийский» план КНР и Бразилии
Политолог Черняховский: Зеленский согласится на мир лишь по своему сценарию
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Владимира Зеленского не устраивают никакие мирные планы, кроме предполагающих его «победу». Он возомнил себя спасателем независимости Украины и не сможет отступить от этой иллюзии. Об этом рассказал профессор политологического факультета МГУ, политолог Сергей Черняховский в беседе с Life.ru. По его мнению, главарю киевского режима нужен «личный триумф» вроде несбыточного требования о возврате Незалежной к границам 1991 года.
Он актёр, он вошёл в роль, он мыслит себя главой движения национального освобождения. Зеленский меряет себя категориями людей, умиравших на подмостках сцены, в роли сопротивляющихся, что-то типа Нерона. Поэтому он живёт не в реальной жизни, он живёт на сцене, упивается тем, что на него смотрят, упивается тем, как его хвалят, как его ругают
Помимо того, Зеленский ведёт наглую внешнюю политику и спокойно признаётся в этом. Он выдаёт свою невоспитанность за силу и смелость, отмечает эксперт. Главарь киевского режима согласится лишь на план, в котором он останется вождём, сохранившим целостность государства в сражении со «страшными силами врага», и другое его не устроит.
Недавно Зеленский заявил, что мирный план Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта является деструктивным политическим заявлением. Главарь киевского режима считает, что Китай и Бразилия согласовывали с Москвой свои «пророссийские» предложения. Он назвал попытки урегулировать конфликт театром.