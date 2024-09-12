Владимира Зеленского не устраивают никакие мирные планы, кроме предполагающих его «победу». Он возомнил себя спасателем независимости Украины и не сможет отступить от этой иллюзии. Об этом рассказал профессор политологического факультета МГУ, политолог Сергей Черняховский в беседе с Life.ru. По его мнению, главарю киевского режима нужен «личный триумф» вроде несбыточного требования о возврате Незалежной к границам 1991 года.

Он актёр, он вошёл в роль, он мыслит себя главой движения национального освобождения. Зеленский меряет себя категориями людей, умиравших на подмостках сцены, в роли сопротивляющихся, что-то типа Нерона. Поэтому он живёт не в реальной жизни, он живёт на сцене, упивается тем, что на него смотрят, упивается тем, как его хвалят, как его ругают Сергей Черняховский Профессор политологического факультета МГУ

Помимо того, Зеленский ведёт наглую внешнюю политику и спокойно признаётся в этом. Он выдаёт свою невоспитанность за силу и смелость, отмечает эксперт. Главарь киевского режима согласится лишь на план, в котором он останется вождём, сохранившим целостность государства в сражении со «страшными силами врага», и другое его не устроит.