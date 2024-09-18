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18 сентября, 12:12

«Спит и видит»: Царёв раскрыл планы Зеленского устроить «Армагеддон»

Царёв: Зеленский мечтает о ракетном ударе по России

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

События на СВО развиваются не в пользу Украины, поэтому Владимиру Зеленскому нужно придумать, как выпросить новое оружие у НАТО, полагает бывший депутат Верховной рады Олег Царёв. Зеленский мечтает о ракетном ударе по территории России, уверен экс-нардеп.

«Зеленский спит и видит такой сценарий, потому что пока развитие событий не в его пользу. Если будет идти так, как сейчас идёт, ничего хорошего у него не будет. Ему надо перевернуть шахматную доску, устроить Армагеддон», — отметил собеседник «Царьграда».

После этого, по мнению Царёва, Зеленский начнёт клянчить у НАТО новые самолёты F-16 вместе с лётчиками, а также финансовую поддержку. Кроме того, Киев может попросить Брюссель ввести войска на территорию Украины, не исключает бывший депутат.

Вашингтон оценит мирный план Зеленского на ГА ООН
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Ранее Олег Царёв предупредил о стремлении Владимира Зеленского построить хунту на Украине. Экс-нардеп объяснил, с какой целью в правительстве страны начались кадровые перестановки.

Борис Эльфанд
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