«Спит и видит»: Царёв раскрыл планы Зеленского устроить «Армагеддон»

События на СВО развиваются не в пользу Украины, поэтому Владимиру Зеленскому нужно придумать, как выпросить новое оружие у НАТО, полагает бывший депутат Верховной рады Олег Царёв. Зеленский мечтает о ракетном ударе по территории России, уверен экс-нардеп.

«Зеленский спит и видит такой сценарий, потому что пока развитие событий не в его пользу. Если будет идти так, как сейчас идёт, ничего хорошего у него не будет. Ему надо перевернуть шахматную доску, устроить Армагеддон», — отметил собеседник «Царьграда».

После этого, по мнению Царёва, Зеленский начнёт клянчить у НАТО новые самолёты F-16 вместе с лётчиками, а также финансовую поддержку. Кроме того, Киев может попросить Брюссель ввести войска на территорию Украины, не исключает бывший депутат.