«Спит и видит»: Царёв раскрыл планы Зеленского устроить «Армагеддон»
Царёв: Зеленский мечтает о ракетном ударе по России
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
События на СВО развиваются не в пользу Украины, поэтому Владимиру Зеленскому нужно придумать, как выпросить новое оружие у НАТО, полагает бывший депутат Верховной рады Олег Царёв. Зеленский мечтает о ракетном ударе по территории России, уверен экс-нардеп.
«Зеленский спит и видит такой сценарий, потому что пока развитие событий не в его пользу. Если будет идти так, как сейчас идёт, ничего хорошего у него не будет. Ему надо перевернуть шахматную доску, устроить Армагеддон», — отметил собеседник «Царьграда».
После этого, по мнению Царёва, Зеленский начнёт клянчить у НАТО новые самолёты F-16 вместе с лётчиками, а также финансовую поддержку. Кроме того, Киев может попросить Брюссель ввести войска на территорию Украины, не исключает бывший депутат.
Ранее Олег Царёв предупредил о стремлении Владимира Зеленского построить хунту на Украине. Экс-нардеп объяснил, с какой целью в правительстве страны начались кадровые перестановки.