ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 14:01

Царёв связал отставки министров с желанием Зеленского построить хунту на Украине

Царёв предупредил о стремлении Зеленского построить хунту на Украине

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Массовые отставки членов правительства Украины обусловлены стремлением Владимира Зеленского построить хунту, которая будет беспрекословно выполнять приказы. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв. Он также предупредил о грядущих непростых временах для Киева.

«Впереди грядут непростые испытания для Киева — новые выборы, новый президент в США, холодная зима, потери на фронте», — отметил политик в эфире телеканала «Звезда».

По словам бывшего нардепа, Зеленскому нужен не кабинет министров, а хунта, жёсткая вертикаль власти, выстроенная под главу его офиса Андрея Ермака.

В Совфеде предрекли продолжение министропада на Украине
В Совфеде предрекли продолжение министропада на Украине

К слову, аналогичного мнения придерживается и политолог Евгений Михайлов. Ранее он заявил, что отставки министров на Украине могут быть связаны с перестройкой власти под Ермака. При этом эксперт подчеркнул, что кадровые решения не помогут Зеленскому удержать власть.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Олег Царев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров