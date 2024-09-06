Царёв связал отставки министров с желанием Зеленского построить хунту на Украине

Массовые отставки членов правительства Украины обусловлены стремлением Владимира Зеленского построить хунту, которая будет беспрекословно выполнять приказы. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв. Он также предупредил о грядущих непростых временах для Киева.

«Впереди грядут непростые испытания для Киева — новые выборы, новый президент в США, холодная зима, потери на фронте», — отметил политик в эфире телеканала «Звезда».

По словам бывшего нардепа, Зеленскому нужен не кабинет министров, а хунта, жёсткая вертикаль власти, выстроенная под главу его офиса Андрея Ермака.