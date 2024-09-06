Царёв связал отставки министров с желанием Зеленского построить хунту на Украине
Царёв предупредил о стремлении Зеленского построить хунту на Украине
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Массовые отставки членов правительства Украины обусловлены стремлением Владимира Зеленского построить хунту, которая будет беспрекословно выполнять приказы. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв. Он также предупредил о грядущих непростых временах для Киева.
«Впереди грядут непростые испытания для Киева — новые выборы, новый президент в США, холодная зима, потери на фронте», — отметил политик в эфире телеканала «Звезда».
По словам бывшего нардепа, Зеленскому нужен не кабинет министров, а хунта, жёсткая вертикаль власти, выстроенная под главу его офиса Андрея Ермака.
К слову, аналогичного мнения придерживается и политолог Евгений Михайлов. Ранее он заявил, что отставки министров на Украине могут быть связаны с перестройкой власти под Ермака. При этом эксперт подчеркнул, что кадровые решения не помогут Зеленскому удержать власть.