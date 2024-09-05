«Шатает всю Украину»: Политолог предсказал судьбу Зеленского после отставки министров
Политолог Михайлов: Отставки министров не помогут Зеленскому удержать власть
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский занимается узурпацией власти на Украине, однако отставки министров не помогут ему удержаться в кресле. Об этом заявил политолог Евгений Михайлов, комментируя громкие увольнения в кабмине Незалежной. Эксперт уверен, что правительство перестраивается под конкретного человека.
«Отставка министра иностранных дел Дмитрия Кулебы связана с перестройкой офиса Зеленского под главу офиса Ермака. Он концентрирует всю власть в своих руках», — рассказал политолог в интервью телеканалу «Звезда».
При этом он подчеркнул, что Кулеба на своём посту был бесполезен. По мнению эксперта, глава МИД Украины посещал разные страны, требовал введения санкций против России, красиво выступал, однако в реальности не смог ничего добиться. Но отставки в кабмине не помогут Зеленскому усилить личную власть.
«То, что он узурпирует власть в своих руках, — факт. Но на самом деле позиции Зеленского, в общем, падают. Шатает всю Украину. Ну будет он руководить со своими ближайшими людьми, но если народ сейчас развернётся, то власть он не удержит», — указал Михайлов, добавив, что следующим в отставку может отправиться главком ВСУ Александр Сырский из-за провала на фронте.
Ранее политолог Богдан Безпалько заявил, что кадровые решения Зеленского ни к чему не приведут. Эксперт сравнил отставки в Кабмине Украины со сменой «кроватей в борделе». К слову, окончательное решение по увольнению Дмитрия Кулебы, который написал заявление 4 сентября, уже принято. Должностей также лишились главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины. Кроме того, Рада уволила двух вице-премьеров, подавших в отставку.