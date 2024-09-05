«Шатает всю Украину»: Политолог предсказал судьбу Зеленского после отставки министров

Владимир Зеленский занимается узурпацией власти на Украине, однако отставки министров не помогут ему удержаться в кресле. Об этом заявил политолог Евгений Михайлов, комментируя громкие увольнения в кабмине Незалежной. Эксперт уверен, что правительство перестраивается под конкретного человека.

«Отставка министра иностранных дел Дмитрия Кулебы связана с перестройкой офиса Зеленского под главу офиса Ермака. Он концентрирует всю власть в своих руках», — рассказал политолог в интервью телеканалу «Звезда».

При этом он подчеркнул, что Кулеба на своём посту был бесполезен. По мнению эксперта, глава МИД Украины посещал разные страны, требовал введения санкций против России, красиво выступал, однако в реальности не смог ничего добиться. Но отставки в кабмине не помогут Зеленскому усилить личную власть.