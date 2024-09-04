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4 сентября, 12:47

«Как кровати в борделе»: Политолог объяснил чистки в правительстве Украины

Политолог Безпалько: Кадровые решения Зеленского ни к чему не приведут

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В правительстве Украины идут массовые отставки министров. Однако политолог Богдан Безпалько сомневается в эффективности кадровых решений Владимира Зеленского. Его действия напоминают эксперту перестановку кроватей в борделе.

«Всё это всего лишь имитация обновления, которая ни к чему не приведёт. При [Петре] Порошенко тоже менялись премьер-министры. Это никоим образом не приводило ни к росту экономики Украины, ни к другим принципиальным изменениям. Просто меняются лица. Иногда их нужно менять, как кровати в борделе или занавески», — сыронизировал политолог в беседе с NEWS.ru.

По его словам, Украина существует за счёт внешней поддержки, поэтому даже чиновники высшего звена там ничего не контролируют. При этом Зеленский в условиях отсутствия выборов и окончания как его легитимности, так и парламента, занимается имитацией обновления. Борьбу с коррупцией эксперт также считает имитацией.

Напомним, Киев запланировал масштабную перезагрузку кабмина. Должностей уже лишились главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины. При этом Рада уволила только одного из двух вице-премьеров, подавших накануне в отставку: Ирина Верещук пока сохранила должность, а отставка Ольги Стефанишиной была одобрена парламентом. Также прошение об отставке подал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Рада сегодня не сможет отправить в отставку главу МИД Украины Дмитрия Кулебу
Рада сегодня не сможет отправить в отставку главу МИД Украины Дмитрия Кулебу
Борис Эльфанд
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