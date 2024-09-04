«Как кровати в борделе»: Политолог объяснил чистки в правительстве Украины

«Всё это всего лишь имитация обновления, которая ни к чему не приведёт. При [Петре] Порошенко тоже менялись премьер-министры. Это никоим образом не приводило ни к росту экономики Украины, ни к другим принципиальным изменениям. Просто меняются лица. Иногда их нужно менять, как кровати в борделе или занавески», — сыронизировал политолог в беседе с NEWS.ru.