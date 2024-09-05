В Совфеде предрекли продолжение министропада на Украине
Джабаров: Зеленский тасует правительство для отсрочки своей отставки
Дмитрий Кулеба, ушедший в отставку с поста главы МИД Украины, на самом деле был абсолютно серым министром, который ничем не запомнился, помимо глупых решений, а также оскорблений в адрес России и высших должностных лиц РФ. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Ну не может министр иностранных дел опускаться до такого уровня хулигана с площади, понимаете? Кроме того, что везде бегает с требованием «Дайте, дайте, дайте оружие, дайте денег», он ничем не запомнился своим западным партнерам и тем более на Украине», — сказал Джабаров в разговоре с телеканалом «Звезда», уточнив, что украинцам Кулеба был наиболее выгоден, так как никогда не искал путей для мирного решения, а лишь накалял ситуацию.
Сенатор считает, что Владимир Зеленский производит кардинальные изменения в составе кабмина лишь с одной целью — отстрочить собственную отставку. Именно поэтому, согласно мнению Джабарова, падение министров и вице-премьеров на Украине будет продолжаться. Со временем это перетечёт в диктатуру, которая продлится до тех пор, пока украинский народ не свергнет тирана с насиженного места, отметил сенатор. Вот тогда возможно в Украине и появится разумный лидер, подытожил член Совета Федерации.
Напомним, последние дни ознаменовались на Украине рядом государственных назначений. В частности, свой пост потерял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, подавший заявление об отставке 4 сентября. На следующий день Рада приняла его прошение. Владимир Зеленский отмечал, что уже бывший главный дипломат Незалежной не смог обеспечить поддержку дальнейшей западной помощи Киеву. Новым главой МИД стал Андрей Сибига.
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