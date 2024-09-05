Дмитрий Кулеба, ушедший в отставку с поста главы МИД Украины, на самом деле был абсолютно серым министром, который ничем не запомнился, помимо глупых решений, а также оскорблений в адрес России и высших должностных лиц РФ. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор считает, что Владимир Зеленский производит кардинальные изменения в составе кабмина лишь с одной целью — отстрочить собственную отставку. Именно поэтому, согласно мнению Джабарова, падение министров и вице-премьеров на Украине будет продолжаться. Со временем это перетечёт в диктатуру, которая продлится до тех пор, пока украинский народ не свергнет тирана с насиженного места, отметил сенатор. Вот тогда возможно в Украине и появится разумный лидер, подытожил член Совета Федерации.