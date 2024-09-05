«Перестановка стульев на «Титанике»: На Западе суету в кабмине Украины объяснили жаждой Зеленского сохранить власть

«Перестановка министров — это способ Зеленского показать самому себе, что у него всё ещё есть власть, что он всё ещё может что-то сделать, даже если это немного похоже на перестановку стульев на «Титанике» после столкновения с «айсбергом», — подчеркнул эксперт.