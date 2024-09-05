«Перестановка стульев на «Титанике»: На Западе суету в кабмине Украины объяснили жаждой Зеленского сохранить власть
Эксперт Меркурис: Зеленский начал перестановки в кабмине, чтобы сохранить власть
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский начал перестановки в правительстве Украины, чтобы удержать власть и контроль над страной. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис на своём Youtube-канале.
«Перестановка министров — это способ Зеленского показать самому себе, что у него всё ещё есть власть, что он всё ещё может что-то сделать, даже если это немного похоже на перестановку стульев на «Титанике» после столкновения с «айсбергом», — подчеркнул эксперт.
Аналитик добавил, что подобные решения выглядят странными на фоне обстановки на передовой. По словам Меркуриса, Зеленскому нужно обратить внимание на положение украинских войск в Донбассе и кризис в энергетической системе Незалежной.
Напомним, начало осени на Украине проходит на фоне ряда преобразований в правительстве. В частности, свой пост потерял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, подавший заявление об отставке. Верховная Рада приняла его прошение на следующий же день. Зеленский отмечал, что уже бывший главный дипломат Незалежной не смог обеспечить поддержку дальнейшей западной помощи Киеву. Новым главой МИД стал Андрей Сибига.